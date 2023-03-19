İsrail'de hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına karşı çıkan yüz binlerce kişi, gösterilerin 11'inci haftasında da ülke genelinde meydanlara indi.

Netanyahu hükümeti, tartışmalı yargı düzenlemesine devam edeceği mesajını verirken, bunu "yargıya müdahale" olarak değerlendiren grupların ülke genelinde düzenlediği kitlesel protestolar 11'inci haftasına girdi.

Ülke genelinde büyük kentler ve küçük yerleşimlere dağılmış onlarca noktada protesto gösterileri düzenlendi.

Gösterilerin odak noktası başkent Tel Aviv'de polis, kent merkezinde geniş önlemler aldı. Tel Aviv'deki protestoların merkezi Kaplan Caddesi çevresinde yollar trafiğe kapatıldı.

Caddede kurulan farklı sahnelerden müzik yayını yapıldı. Netanyahu karşıtı protesto hareketi, aktif siyasette bulunan isimlerin bu hafta Tel Aviv'de kurulan sahnelerde konuşma yapmayacağını ve bu adımla "gösterilerin siyasi partilerden uzak tutulmasının amaçlandığını" açıkladı.

İsrail bayrakları taşıyan göstericiler sık sık "demokrasi" ve hükümete hitaben "Utanın" sloganları attı. Gösteri alanında Netanyahu'nun başbakanlığı için sıkça kullanılır hale gelen "Suç Bakanı" (Crime Minister) yazılı büyük bir pankart açıldı.

Netanyahu'nun iktidar koalisyonunda yer alan, aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich aleyhine ifadeler içeren dövizler ve karikatürler dikkati çekti.

Binlerce kişilik grup, Tel Aviv kent merkezindeki işlek Dziengoff Caddesi'nden Kaplan Caddesi'ne yürüdü. Göstericilerden bazıları, Netanyahu hakkında devam eden yolsuzluk davalarına işaret etmek amacıyla çizgili mahkum kostümü giydi, Netanyahu maskesi taktı.

Göstericiler, İsrail askerlerinin Yahudi yerleşimcilerin Huvvara beldesindeki saldırılarını engellememesine işaret etmek için polislere karşı "Huvvara'da neredeydiniz?" diye slogan attı.

Tel Aviv'in ana arterini kapattılar

Göstericiler, gece saatlerinde Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu tek yönlü kapattı. İsrail bayraklarıyla yürüyen göstericiler, "Eğer ki adaleti sağlamazsanız, Ayalon'u kapatırız" sloganları attı.

İsrail polisi, göstericilere atlı polis birlikleri ve güç kullanarak müdahale etti. Sivil polisler, en az 4 göstericiyi gözaltına aldı.

Polisin göstericilere müdahalesi sırasında çıkan arbedede bazı polisler, basın mensuplarına saldırdı. Polis, göstericileri güç kullanarak otoyoldan çıkardı ve yolu trafiğe açtı.

Başta Tel Aviv olmak üzere Hayfa, Batı Kudüs gibi büyük kentler de dahil ülke çapında onlarca noktada gerçekleştirilen gösterilere yüz binlerce İsrailli katıldı. İsrail basını, ülke genelinde 250 binden fazla İsraillinin hükümetin yargı düzenlemesine karşı sokağa çıktığını yazdı.

İsrail'in güneyindeki Hura beldesinde yaşayan yaklaşık 50 kişilik bedevi grup da yargı düzenlemesi karşıtı protesto gösterisi düzenledi. İsrail basını, bedevi göstericilerin "Burası hepimizin evi", "Herkese eşit haklar" yazılı pankart taşıdığı fotoğrafları paylaştı. İsrail'in güneyinde yaşayan İsrail vatandaşı bedevi Arapların daha önce hükümet karşıtı protestolara katılmadığına işaret edildi.

Adalet Bakanının evini boyayan kişi gözaltına alındı

İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesinin mimarı olarak kabul edilen Adalet Bakanı Yariv Levin'in Modiin kentindeki evinin dışına kırmızı boyayla "Halk düşmanı" yazdığı iddiasıyla 60 yaşlarında bir kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, ABD'de yayınlanan bir televizyon dizisinden esinlenen bazı kadın göstericiler, yargı düzenlemesine karşı kırmızı pelerin ve beyaz boneler takarak yaptıkları yürüyüşü bu hafta da tekrarladı. İsrail medyasında, ülkenin birkaç farklı noktasında yapılan bu yürüyüşlerin görüntüleri verildi.

İsrail'in kuzeyinde gösteri yapan yüzlerce kişilik bir grup da ülkenin kuzey-güney hattını bağlayan otoyolu trafiğe kapattı. Polis göstericilere cop ve pis suyla müdahale etti.

İsrail'in kuzeyindeki Or Akiva kentinde, yargı düzenlemesine karşı çıkan grup ile hükümet destekçisi bir grup aynı bölgede gösteri yaptı. Netanyahu destekçisi gruptan karşı tarafa yumurta atıldı. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu hükümeti karşıtları, ülkenin farklı noktalarında hükümet taraftarlarıyla karşı karşıya geldi. Taraflar arasında arbede yaşandı.

İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesi

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir "yargı reformu" planladıklarını açıklamıştı.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı merci olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclis'in çıkardığı kanunları, Anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip bulunuyor. Netanyahu hükümeti, açıkladığı düzenlemede bu yetkinin büyük ölçüde mahkemenin elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bu düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yoğun şekilde eleştirilmişti.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar haftalardır devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, taraflara "iç savaş" uyarısı yaparak sunduğu alternatif tasarı da iktidar tarafından reddedilmişti.

İsrail ordusunun savaş pilotları, denizaltı subayları, siber güvenlik uzmanları, özel kuvvetler gibi birimlere bağlı yüzlerce yedek askeri, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini uygulaması durumunda görevlerine devam etmeyeceklerini veya eğitimlere katılmayacaklarını açıklamıştı.

İç ve dış istihbarat teşkilatları, diğer güvenlik kurumlarının çalışanları da yaptıkları açıklamalarla düzenlemeye karşı çıkmıştı.