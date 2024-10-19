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İsrail'den Cibaliye Mülteci Kampı’na saldırı: 33 ölü, 85 yaralı

İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Saldırılarda en az 33 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Haber Merkezi
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İsrail'den Cibaliye Mülteci Kampı’na saldırı: 33 ölü, 85 yaralı
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İsrail’in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Saldırılarda 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, en az 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

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