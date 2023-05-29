İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
Suriye, İsrail'in başkent Şam'daki bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.45'te Şam çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırı sonucu hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.
İsrail makamlarından saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail, savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.