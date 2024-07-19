İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vuran Husiler'den açıklama: Merkezi hedef almaya devam edeceğiz

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıklarken, "Tel Aviv'i güvenli olmayan bölge" ilan etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı basın açıklamasında, "Tel Aviv radarların tespit edemediği hava savunma sistemlerinin engelleyemediği, Yafa isimli yeni bir İHA'yla hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Seri, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve saldırıların ana hedefi haline gelecek Tel Aviv'in "güvenli olmayan bölge" olduğunu söyledi.

İsrail'i derindeki iç cephelerden vuracaklarını bildiren Seri, İsrail'de askeri ve hassas güvenlik hedefleri dahil olmak üzere bir dizi noktanın Husilerin hedefinde olduğunu aktardı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında İHA nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail'e doğru insansız hava aracı ve füzelerle misilleme saldırısı düzenlediğini açıklamış ve bu saldırıların görüntülerini paylaşmıştı.

"Saldırı İsrail güvenlik kurumlarını şoka uğrattı"

İsrail basını, Yemen'deki Husilerin, başkent Tel Aviv'e İHA ile saldırı düzenlemesinin, İsrail güvenlik kurumlarını "şoka uğrattığını" bildirdi.

The Jerusalem Post gazetesinde yer alan analizde, Husilerin, Tel Aviv’e düzenlediği saldırının, İsrail’deki askeri güvenlik kurumlarında “şok etkisi” yarattığı ifade edildi.

Yazıda, İsrail’in, düşük irtifada uçan ve radar sistemlerini, hava savunma bataryalarını aşabilen İHA'larını imha kapasitesini geliştirme konusunda ağırdan aldığı eleştirisi yapıldı.

Asıl “korkutucu olan şeyin”, Husilerin Tel Aviv'e gizlice bir İHA gönderebilmiş olmasının olmadığı ancak İsrail güvenlik elitinin, İsraillileri gelecekte benzeri saldırılardan korumak için bir plan üzerine odaklanmaması olduğu kaydedildi.