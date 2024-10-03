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İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Saldırılarda 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 46 kişinin hayatını kaybederken, 85 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Saldırılarda 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti
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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in ülkeye yönelik devam eden hava saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Saldırılarda 46 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı

Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'daki bazı kasabalara düzenlediği saldırılarda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Biriminden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1928 kişinin öldüğü, 9 bin 290 kişinin yaralandığı, 1 milyon 200 bin kişinin ise bombardımanlar nedeniyle yerinden edildiği bildirilmişti.

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü

İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılarda 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Beyrut'un batısındaki El-Başura semtinde bir eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Muavvad ve El-Amerikan semtlerine de 3 füze fırlatıldı.

Saldırı neticesinde bölgeden yoğun dumanların yükseldiği ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Beyrut'ta isabetli bir saldırı gerçekleştirdi." ifadesine yer verdi.

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