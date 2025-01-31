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İsrail'in Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı
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Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Bekaa Vadisi'ne hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 2 Lübnanlının öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları sürüyor

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde Bekaa Vadisi'ndeki çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Hedef alınan noktaların "Hizbullah'a ait" olduğu aktarılan açıklamada, vurulan yerler arasında Hizbullah'ın Lübnan-Suriye sınırında "silah sokmak için kullanıldığı" ileri sürülen altyapı noktalarının da bulunduğu kaydedildi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail ordusunun 26 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti, 216 kişi yaralandı.

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