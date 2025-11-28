  1. Ekonomim
  3. İsrail’in Suriye’nin güneyine düzenlediği baskında 13 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesine bağlı bir beldeye düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti. Çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandı.

Suriye basınında yer alan bilgilere göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Beyt Cin’e girerek bazı kişileri zorla alıkoymaya çalıştı. Bu sırada bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı. Operasyona helikopterlerin de havadan destek verdiği, beldenin bazı noktalarının topçu atışlarıyla hedef alındığı ifade edildi.

13 sivil hayatını kaybetti

Yerel kaynaklar, çatışmaların ardından 13 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Suriye makamları olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İsrail operasyonu doğruladı

İsrail ordusu ise yazılı bir açıklama yayımlayarak operasyonu doğruladı. Açıklamada, “Cemati İslami” üyesi olduğu öne sürülen iki kişinin yakalanması amacıyla Beyt Cin’e baskın düzenlendiği, çıkan çatışmada 6 askerin yaralandığı kaydedildi. İsrail tarafı, operasyonda silahlı olduğu iddia edilen birçok kişinin öldürüldüğünü ve bazı kişilerin gözaltına alındığını ileri sürdü.

