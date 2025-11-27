İsrail, ateşkese rağmen Gazze, Han Yunus ve Refah'a yeni hava saldırıları düzenledi

Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin doğusundaki Tuffah Mahallesi’ni vurduğunu, aynı anda kara birliklerinin de çevredeki bazı binaları kontrollü şekilde havaya uçurduğunu aktardı. Patlamaların sesi kentin birçok noktasından duyuldu.

Han Yunus ve Refah’ta yoğun saldırı

Han Yunus’un doğusundaki Beni Suheyla beldesi ile Refah’ın çeşitli bölgeleri yoğun hava saldırısına maruz kaldı. Saldırılar sırasında bazı konutların tamamen yıkıldı. bölgeye İsrail ordusuna ait helikopterlerden ve yakınlardaki askeri araçlardan yoğun ateş açıldı.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ateşkese rağmen “Sarı Hat” bölgesinde bombardıman ve yıkım yürüyor

İsrail ordusu, 10 Ekim’de varılan ateşkes kapsamında “Sarı Hat” olarak adlandırılan ve Gazze Şeridi’nin yaklaşık yarısını kapsayan bölgeye çekilmişti. Ancak Filistinlilerin girişinin yasaklandığı bu alanlarda haftalardır benzer bombardıman ve yıkım faaliyetleri devam ediyor.

Gazze Hükümeti Basın Ofisi’nin verilerine göre İsrail, ateşkesin ilanından bu yana anlaşmayı yaklaşık 500 kez ihlal etti ve en az 347 Filistinli bu süreçte hayatını kaybetti.