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İsrailli aşırı sağcı Ben Gvir: Ateşkes onaylanırsa koalisyondan çekileceğim

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını onaylaması halinde partisi Otzma Yehudit’tin koalisyondan ayrılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
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İsrailli aşırı sağcı Ben Gvir: Ateşkes onaylanırsa koalisyondan çekileceğim
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İsrail, Gazze Şeridi’nde ateşkese günler kala henüz anlaşmayı onaylamazken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ateşkese karşı çıktığına dair açıklamada bulundu. Ben Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını onaylaması halinde partisi Otzma Yehudit’tin koalisyondan ayrılacağını açıkladı.

Ben Gvir, anlaşma ile serbest bırakılacak olan Filistinli mahkumların serbest bırakılmasının İsrail için bir tehdit olduğunu öne sürerek, anlaşmanın Gazze’de tutulan tüm esirlerin serbest bırakılmasını hemen sağlamadığını söyledi.

Ben Gvir, hükümetin ateşkesin ardından saldırılarına devam etmesi halinde partisinin hükümete yeniden katılmayı teklif edeceğini söyledi.
Ben Gvir, daha önce aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’i anlaşmayı protesto etmek üzere istifa etmeye çağırmıştı.

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