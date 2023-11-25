İsrailli protestocular Netanyahu'nun istifasını istedi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki resmi konutunun önünde protesto edildi. Bin kadar İsrailli protestocu, Netanyahu’nun akıttığı kanı temsilen caddeye kırmızı boya döktü. Kalabalık başbakanın istifasını isterken, yoğun güvenlik önlemi alan İsrail polisi, Gazze Caddesi'ne çıkan yolları demir bariyerlerle kapattı.
Batı Kudüs'teki Gazze Caddesi yakınlarında toplanan yaklaşık bin İsrailli, ellerinde Netanyahu hükümetini başarısız olmakla suçlayan döviz ve karikatürler taşıyarak, Netanyahu'nun istifa etmesi çağrısında bulundu.
Göstericilerin ilerlemesini engellemek için bölgede yoğun güvenlik önlemi alan İsrail polisi, Gazze Caddesi'ne çıkan yolları demir bariyerlerle kapattı.
Polis bariyerlerinin önünde Başbakan Netanyahu için "suçlu, suçlu" sloganları atan göstericiler, Netanyahu’nun akıttığı kanı temsilen caddeye kırmızı boya döktü.
Protestocuların Netanyahu'nun konutunun civarındaki sokaklarda gösterileri ve İsrail polisinin bekleyişi devam ediyor.