İran'ın elinde ne kadar füze kaldı?

İran'da geçen yıl Mayıs ayında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter düşmüş, Reisi hayatını kaybetmişti.

Livermore, İran hava kuvvetlerinin bugünkü durumu için "inanılmaz derecede zaman aşımına uğramış" diyor ve ekliyor:

"İran rejiminin övünerek sahip olduğunu söylediği uçaklar 1979 öncesi Şah döneminden kalma, Amerika ve İngiltere ordusundan alınan uçaklar. Hava kuvvetlerine o günden bu yana gerçek anlamda bir yatırım yapmadılar. İsrail daha ilk gün, İran'ın hava savunma sistemine de ciddi zarar verdi."

İran bu nedenle eski uçak filosunu 2 bin 100 kilometre uzaktaki İsrail'e yönelik saldırılarda kullanamıyor. İsrail ise savaş uçaklarıyla İran hava sahasında uçup kısa mesafeden güdümlü bombalarla stratejik hedefleri doğrudan vurabiliyor.

İran'ın hava savunma sistemi Rusya'dan alınan S-300'lere dayanıyor. Bunlar hem çok gelişmiş değil hem de İsrail saldırılarının başladığı gün ilk anda aktive olmadı.

Dr. Ezgi Uzun Teker'e göre bu durum; Rusya'nın sistemi açmaması, ordu birliklerinin organize olup sistemi açamaması ya da liderlik kademesi hedef alındığı için emir komuta zincirinde yaşanan bir kopukluktan kaynaklanmış olabilir.

Teker, "Bölge ülkeleri de ABD'den tepki gelecek diye korktuğu için bu çatışmada çok pasif kaldı, hava sahalarını İsrail'e kapatmadı" diyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki saldırıları ve operasyonları için milyonlarca dolar harcadı. İsrail basınının emekli generallerin hesaplamalarına dayanarak yaptığı haberlere göre, İran'daki saldırılar İsrail'e her gün en az 725 milyon dolara mal oluyor.

İsrail'in istihbarat ve siber saldırı gücü

Son günlerde güvenilirliği sorgulansa da, hava savunma sistemleri ve savaş uçakları dışında İsrail'in İran'a karşı başka kozları da bulunuyor.

İsrail'in çok geniş bir istihbarat ağı ve ileri teknoloji kullanarak düzenlediği siber saldırı kapasitesi var.

İsrail, İran gibi büyük ve köklü bir ülkede istihbarat araçlarını kullanarak birçok üst düzey komutanın yerini tespit edebiliyor, doğrudan hedef alıp bu isimlere suikast düzenleyebiliyor.

İran'ın da siber saldırı kapasitesi var. Siber güvenlik şirketi Radware'e göre, son saldırıların başladığı 13 Haziran'dan bugüne İsrail'e yönelik siber saldırılar yüzde 700 arttı.