İtalya'nın ünlü beldesi Portofino'da komşular birbirini klima yüzünden ispiyonluyorlar

Turistlerin gözde tatil merkezlerinden Portofino'da bu hafta sıcaklıkların 33 santigrat dereceye kadar çıkması ile birlikte yaklaşık 400 kişilik bir topluluk serinleme arayışına girdi. Ancak Portofino'nun bölgesel milli park statüsünün bazı sınırlamalar getirmesi bölge sakinlerini zor durumda bırakıyor.

Bu sınırlamalar arasında evlere klima üniteleri kurulması için izin alınması ve kasabanın pastel-mükemmel görüntüsünü bozmamak için bu ünitelerin dikkat çekmeyecek şekilde yerleştirilmesi yer alıyor.

En zengin belde seçildi

Portofino, geçtiğimiz nisan ayında Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından İtalya'nın en zengin belediyesi seçildi.

Deniz kıyısında yer alan bu ikonik belde, bugüne kadar Winston Churchill'den Prenses Diana'ya ve son olarak Dolce ve Gabbana ile 66. yaş günü kutlamaları için ziyarette bulunan Madonna'ya kadar çok sayıda ünlü ziyaretçiyi ağırladı. Ünlü konukların yanı sıra çok sayıda turisti de çeken tatil beldesi bugünlerde klima savaşları ile gündemde.

Kasaba sakinlerinin yasadışı klima ünitelerine sahip oldukları gerekçesiyle birbirlerini ispiyonladıkları ve polisin de bu ihbarları araştırmak için sokaklarda devriye gezdiği bildirildi.

Kaçak klima üniteleri çoğalıyor

euronews'in İtalyan gazetesi La Stampa'ya dayandırdığı göre, yılın başından mayıs ayına kadar Portofino'da 22 yasadışı klima rapor edildi.

Temmuz ayında yeni denetimler yapıldığında, özellikle ana meydan La Piazzetta'nın yakınındaki üç sokakta 11 ihlal daha tespit edildi. Bu ünitelerin neredeyse yarısının bu yaz yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle yeni kurulduğu anlaşıldı.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, bu yasadışı yerleştirilen klimaların sesinden ya da görüntüsünden rahatsız olan, hatta kendilerine karşı yapılan ihbarlara misilleme yapan işgüzar komşular, polise fotoğrafların da eklendiği isimsiz e-postalar gönderdi.

Bu e-postalar polis tarafından takip edilirken, suçlulardan, bazıları binalara uyum sağlaması amacıyla boyanmış olan yasadışı üniteleri kaldırmaları isteniyor. Yahut 50.000 euroya varan ağır para cezaları ile karşı karşıya kalıyorlar.

Polis gerçekten drone kullanıyor mu?

Çatılara yerleştirilen klima ünitelerini bulmak daha zor ancak bazı durumlarda sesle tespit edilebiliyor. Yerel haberlerde droneların da bu cihazları aramak için kullanıldığı iddia edilse de Portofino Belediye Başkanı Matteo Viacava, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda bu söylentileri yalanladı.

"Biz sadece kısıtlamalara saygı gösterilmesini ve Portofino'nun güzelliğinin korunmasını sağlamak istiyoruz," diyen belediye başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Görünmeyen yerlere yerleştirilmeleri gerekiyor. Yavaş yavaş her şeyi düzene sokuyoruz."

Viacava, Corriere'ye yaptığı açıklamada, rahatsız edici birimlerin kaldırılmasının "köyümüze daha fazla değer kazandıracağını" da söyledi.

Portofino, üst düzey alışveriş ve yemek mekanları ve süper yatlarla dolu limanı ile küresel jet-set için muazzam bir oyun alanı.

Haziran ayında, Hindistan'ın en zengin adamının en büyük oğlu Anant Ambani için düzenlenen ve Andrea Bocelli'nin performansı ile taçlanan 139 milyon euroluk şatafatlı düğün öncesi kutlamaları nedeniyle köyün güzel koyuna erişim engellenmişti.

Klimalara yönelik baskılar, İtalya'nın kavurucu sıcaklarla geçen yaz mevsiminden kaynaklanıyor. Ülke yılın en sıcak hafta sonunu geçirirken, bazı bölgelerde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı ve bazı bölgelerde kırmızı alarm verildi. İtalya, Avrupa'nın diğer pek çok bölgesi gibi, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle endişe verici bir hızla ısınıyor.

Öte yandan, kasabanın "güzelliğini korumak için alınan" önlemlerin tek hedefi enerji tüketen klima üniteleri değil. Viacava'nın Corriere'ye verdiği demeçte, "bu kadar çok çanak antene sahip olmak sürdürülebilir değil" diyerek, uydu antenlerini de hedef aldığı bildirildi.