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İstanbul'da vapur seferlerine hava engeli

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler olabileceği bildirildi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da vapur seferlerine hava engeli
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İstanbul'da, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği, iptal edilen seferler için kurumun internet sitesinden bilgi alınabileceği belirtilerek, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle 17:50 Poyraz-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferinin Poyraz kalkışı yapılamayacaktır." bilgisi paylaşıldı.

 

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