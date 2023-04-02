  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. Japonya ile Çin arasında acil savunma hattı kuruldu
Takip Et

Japonya ile Çin arasında acil savunma hattı kuruldu

Japon hükümeti, Japonya ile Çin ordusu arasında beklenmedik durumlara karşı acil savunma hattı kurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Japonya Savunma Bakanlığı, konuya ilşkin bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki ülke ordusu arasında kazara meydana gelebilecek çatışmalar dahil beklenmedik durumlara karşı güvenli iletişim için acil savunma hattı kuruldu.

"Japon ve Çin Savunma Otoriteleri Arasındaki Yardım Hattı" faaliyete geçti.

Acil durum savunma hattı, iki ülkenin üst düzey savunma yetkililerinin kullanımına hazır olacak.

Bulgaristan'da halk, sandık başındaBulgaristan'da halk, sandık başındaDünya

 