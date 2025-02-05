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Jeff Bezos, 10 milyar dolarlık fondan çıktı

Jeff Bezos'un 10 milyar dolarlık Dünya Fonu iklim grubu Science Based Targets ile bağlarını kopardı.

Haber Merkezi
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Jeff Bezos, 10 milyar dolarlık fondan çıktı
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Financial Times'ın haberine göre, Jeff Bezos'un 10 milyar dolarlık hayırseverlik fonu, milyarderin ABD Başkanı Donald Trump'ın gözüne girme çabası olarak görülen bir hareketle, kurum üzerindeki etkisine ilişkin artan incelemelerin ardından dünyanın önde gelen gönüllü iklim standardı belirleyicisini desteklemeyi bıraktı.

Karar hakkında bilgi sahibi olan üç kişiye göre Bezos Earth Fund, Apple ve H&M gibi şirketlerin güvenilir bir "net sıfır" etiketine nasıl ulaşabilecekleri konusunda söz sahibi olan ve dünya çapında tanınan bir kurum olan Science Based Targets girişimine verdiği desteği sonlandırdı.

Bu karar, SBTi çalışanlarının geçen yıl Bezos fonunun etkisine ilişkin endişelerini dile getirmelerinin ardından ve Financial Times'ın hem fonun hem de ABD'nin eski iklim elçisi John Kerry'nin danışmanlarının, kuruluşun tartışmalı karbon kredilerinin şirketler tarafından yaygın bir şekilde kullanılmasına izin vermesi yönündeki çabalarını desteklediğine ilişkin haberinin ardından geldi.

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