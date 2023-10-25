Joe Biden: 7 Ekim öncesine dönüş olmayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden, Gazze'deki son duruma ilişkin olarak "Aşırıcı yerleşimciler Filistinlilere saldırıyor, durdurulmalılar. Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları alarm verici" ifadesini kullandı.

İkili çözümden yana olduklarını bir kez daha tekrarlayan Biden, bu görüşlerinden ayrı olarak ilk kez 7 Ekim'den öncesine dönüş olmayacağını söyledi.

Biden, "İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den önceki duruma dönüş olmayacak" diye konuştu.