Kamala Harris: Burada kalıcıyız

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, zirvede yaptığı konuşmada, Washington'ın bölgedeki uzun vadeli plan ve hedeflerine vurgu yaparak "Burada kalıcıyız." mesajı verdi.

Harris, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklıklarını güçlendirdiğini, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleriyle bağlarını daha önce görülmemiş ölçüde genişlettiğini belirterek "Mesajımız açık. ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine ekonomik taahhüdü yıllarca değil, on yıllarca ve kuşaklarca sürecek. Bu bölge için ABD'den daha iyi bir ekonomik ortak yok." dedi.

ABD'nin piyasa müdahalelerini ve adil olmayan rekabet avantajlarını reddedeceğini belirten Harris, "ABD, küresel büyümenin motoru olmayı sürdürecek, bölgedeki ekonomilerin ve şirketlerin güçlü bir ortağı olacak, burada kalıcıyız." ifadesini kullandı.

"Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değil"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Asya-Pasifik'in "kimsenin arka bahçesi olmadığını", "büyük güç mücadelesinin sahasına dönüşmemesi gerektiğini" vurguladı.

Şi, Harris'in kullandığı "Hint-Pasifik" tanımı yerine "Asya-Pasifik" ifadesini kullanarak bölgenin on yıllar içinde ekonomik iş birliği sayesinde kalkınma alanında önemli mesafe kaydettiğine dikkati çekti.

Bölgenin ekonomik iş birliği sayesinde hızlı bir modernleşme ivmesi yakaladığını vurgulayan Şi, "Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değildir ve büyük güç mücadelesinin alanı olmamalıdır. Yeni bir Soğuk Savaş başlatma çabasına ne bölge halkları ne de zamanın eğilimleri izin verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şi, APEC'in ekonomik küreselleşmenin fırsatlarından en iyi şekilde yararlandığını işaret ederek "Asya-Pasifik bölgesinde yıllar içinde oluşmuş sanayi ve tedarik zincirlerini bozmaya yönelik bir girişim, ekonomik iş birliğini çıkmaza sürükleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik iş birliğine katkı sunmayı sürdüreceğini ifade eden Şi, "ortak geleceği paylaşan Asya-Pasifik topluluğu inşa etme" çağrısı yaptı.

Macron'dan "tek dünya düzeni" çağrısı

Zirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da iki büyük güç arasındaki güç mücadelesinin "büyük risk ve meydan okuma" olduğunu belirterek "cepheleşmeye" son verilmesi çağrısında bulundu.

ABD ve Çin arasındaki artan rekabet ve cepheleşmenin bazı ülkeleri taraf olmaya zorladığına dikkati çeken Macron, "Nihayetinde dünyada yalnızca iki büyük güç, iki kutup görmek isteyenler çok ve bu ciddi bir hata, ABD ve Çin için bile. Tek dünya düzenine ihtiyacımız var." dedi.

Macron, Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesine yaklaşımında "dinamik dengeyi" hedeflediğini vurgulayarak, "Biz hegemonyaya inanmıyoruz, cepheleşmeye inanmıyoruz. Biz istikrara inanıyoruz." ifadesini kullandı.