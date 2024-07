Kamala Harris’e popüler eski başkandan destek geldi

ABD'de eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Beyaz Saray adaylığı için Kamala Harris'i destekleyerek başkan yardımcısına ülkenin en popüler iki Demokratının beklenen ve yine de çok önemli desteğini verdi.

Harris ile yapılan telefon görüşmesinin olduğu bir video ile duyurulan destek, Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilme kararının ardından Harris'in partinin muhtemel adayı olarak ivme kazanmaya devam ettiği sırada geldi.

Yayınlanan videoda Obama, “Michelle ve ben seni desteklemekten ve bu seçimde Oval Ofis'e girmen için elimizden gelen her şeyi yapmaktan daha fazla gurur duyamayacağımızı söylemek için aradık” dedi.

Obama'ları 2008'de seçilmesinden bu yana tanıyan Harris, dostlukları için teşekkür etti ve 5 Kasım'daki Seçim Günü'nden önceki üç aylık süreçte “birlikte yollarda olmayı” dört gözle beklediğini söyledi.

Obama'lar, Demokrat adaylar için büyük kampanya etkinliklerinde müthiş bağış toplamaya ve popüler vekiller olmaya devam ediyor.

I’m so proud of my girl, Kamala. Barack and I are so excited to endorse her as the Democratic nominee because of her positivity, sense of humor, and ability to bring light and hope to people all across the country. We’ve got your back, @KamalaHarris! pic.twitter.com/xldcZeDXuS