  3. Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i resmen tanıdı
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i resmen tanıdı

İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin Devleti'ni tanıdı. İngiltere Başbakanı Starmer, Kanada Başbakanı Carney ve Avustralya Başbakanı Albanese, peş peşe yaptıkları açıklamalarında bugünden itibaren ülkelerinin Filistin Devleti'ni tanığını duyurdu

Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i resmen tanıdı
Gazze, 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde İsrail'in saldırılarına maruz kalırken, son aylarda Filistin'i tanıyan devletlerin sayısı artmaya başladı. Bu açıklamayı yapan son ülkeler de Kanada, Avustralya ve İngiltere oldu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Filistin devletini tanıdığını duyurdu. Carney yaptığı açıklamada, "Kanada, Filistin Devleti'ni tanıyor ve hem Filistin devleti hem de İsrail devleti için barışçıl bir gelecek vaadini inşa etmede ortaklık sunuyor" dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu. Albanese açıklamasında, "Avustralya resmen Filistin devletini tanıyor" dedi.

Carney, "Avustralya'nın bugün Kanada ve İngiltere ile birlikte Filistin'i tanıması iki devletli çözüm için uluslararası çabanın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

New York'ta BM 80. Genel Kurulu için yarın bir araya gelecek liderler, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün uygulanması konulu uluslararası konferansa katılacak. Konferansta çok sayıda ülkenin Filistin'i devlet olarak tanıma kararını duyurması bekleniyor.

Belçika federal hükümeti, bu ayın başında İsrail'e yaptırımlar ve Filistin Devletini tanıma konularının değerlendirildiği olağanüstü kabine toplantısının ardından karar aldığını açıklamıştı.

Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino’nun Filistin’i devlet olarak tanıması bekleniyor.

