Katar'da eski Maliye Bakanı, mahkemeye sevk edildi

Katar'da eski Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi ve beraberindekilerin "rüşvet ve kamu malını zimmetine geçirme" suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından Ceza Mahkemesine sevk edildiği açıklandı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, davaya ilişkin ifadelerin alınarak belge ve raporların incelendiği belirtildi.

İnceleme sonucu, İmadi ve beraberindeki kişiler hakkındaki suçlamalara ilişkin delillerin toplandığı ve soruşturma dosyasının Ceza Mahkemesine sevk edildiği aktarıldı.

Eski Bakan İmadi ve isimleri açıklanmayan diğer kişilerin "rüşvet, kamu malını zimmetine geçirme, görevi suistimal, kamuyu zarara uğratma ve kara para aklama" suçlarından yargılanacağı kaydedildi.

Katar'ın eski Maliye Bakanı İmadi'nin 6 Mayıs 2021'de gözaltına alındığı açıklanırken, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılacağı duyurulmuştu.

Katar'da 2013'ten bu yana Maliye Bakanı olan İmadi, aynı zamanda Katar Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve Katar Ulusal Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.