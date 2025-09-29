Kemik kırıkları için yapıştırıcı geliştirildi!

  1. Ekonomim
Çinli bilim insanları, kırık kemiklerin iyileşme süresini aylar yerine dakikalara indirebilecek “Bone-02” adlı biyolojik yapıştırıcı geliştirdi. Yalnızca tek enjeksiyonla uygulanan yöntem, enfeksiyon riskini azaltıyor ve ikinci ameliyata gerek bırakmıyor.

Çinli araştırmacılar, kırık kemiklerin iyileşme süresini kısaltabilecek yeni bir biyolojik yapıştırıcı geliştirdi. “Bone-02” adı verilen yöntem sayesinde, normalde aylar süren iyileşme süreci önemli ölçüde hızlanabiliyor.

Global Times’ın haberine göre bu biyolojik yapıştırıcı, platin vidalarla yapılan cerrahi operasyonlara alternatif olarak tasarlandı ve uzun süreli dinlenme gerektiren tedavilerde kullanılabiliyor.

Enfeksiyon riski azalıyor

Tedavi tek enjeksiyonla uygulanıyor ve yapıştırıcı kırık kemik parçalarını sadece üç dakika içinde birleştiriyor. İlk testler, bu yöntemde enfeksiyon riskinin platine kıyasla daha düşük olduğunu gösterdi.

İkinci ameliyata gerek kalmıyor

Cho Sun Daily’nin aktardığı bir vaka, yöntemin avantajını net şekilde ortaya koyuyor: Bileği kırılan bir hastaya yalnızca 3 cm’lik bir kesiden enjeksiyon yapıldı ve kırık üç dakikada sabitlendi.

Normalde hasta, platin ve vidalarla ameliyat edilecek ve bir yıl sonra ikinci bir operasyonla implantlar çıkarılacaktı. “Bone-02” sayesinde bu işlemlere gerek kalmadı. Üç aylık kontrollerde kırığın tamamen iyileştiği gözlendi.

İlham kaynağı: İstiridyeler

Araştırmacılar, yapıştırıcıyı geliştirirken istiridyelerden ilham aldı. İstiridyeler, deniz altındaki nemli ve hareketli yüzeylere sıkıca tutunabilen doğal yapıştırıcı salgılıyor.

“Bone-02” de aynı şekilde nemli, tuzlu ve hareketli ortamlarda güçlü yapışma sağlıyor. Deneylerde yapıştırıcının 180 kilogramdan fazla basınca dayanabildiği görüldü.

Ayrıca, yapıştırıcı iyileşme sürecinde kemikle bütünleşiyor ve vücut tarafından doğal olarak emiliyor. Bu sayede ikinci bir ameliyata ihtiyaç kalmıyor.

