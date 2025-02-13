Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan yapay zekanın düzenlenmesi çağrısı: İnsanlar işini kaybedebilir

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'ne (WGS 2025) katılan Petro, buradaki konuşmasında yapay zekanın risklerine değindi.

Petro, yapay zekanın küresel ölçekte büyük bir sıçrama anlamına gelebileceğini ancak istihdam ve ekonomi üzerindeki etkisinin düzenlenmemesi halinde milyonlarca insanın işsiz kalabileceğine vurgu yaptı.

"Kritik bir karar anındayız"

Teknolojik ilerlemenin eşi benzeri görülmemiş bir krize yol açabileceğini söyleyen Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Üretkenlik artıyor ancak satın alma gücüne sahip olan işçiler değil. İnsanlık, kolektif geçim olanaklarına sahip küresel bir demokrasi mi kuracak, yoksa büyük bir başarısızlıkla mı karşılaşacak? Kritik bir karar anındayız."

Petro, zirve kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum ile bir araya gelerek eğitim, teknoloji ve ticaret alanlarında anlaşmalar imzaladı.

Kolombiyalı gençlerin BAE’de eğitime erişimini kolaylaştıracak yapay zeka ve dijital teknolojilere yönelik bir fakülte sistemi kurmayı arzu ettiğini dile getiren Petro, şu değerlendirmede bulundu:

"Temel hedefimiz, iniş çıkışlar olsa da ülkemiz için büyük önem taşıyan bu yeni teknolojiyi hayata geçirecek bu ittifakı tamamlamaktır."