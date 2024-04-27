Kolombiya kahvesinin marka yüzü hayatını kaybetti

Kolombiya'nın dünyaca ünlü kahvesi Juan Valdez'in marka yüzü olarak bilinen Carlos Castaneda, 58 yaşında yaşamını yitirdi.

Kolombiya Ulusal Kahve Yetiştiricileri Federasyonu sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin dünyaca tanınan kahvesi ve ünlü karakter Juan Valdez'i temsil eden Castaneda'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

Tenemos que comunicar la triste noticia del fallecimiento de nuestro amigo Carlos Castañeda quien por 20 años estuvo al frente del personaje Juan Valdez. Carlos, gran y comprometido compañero de trabajo nos deja también con los mejores recuerdos.



Extendemos un fraternal saludo… pic.twitter.com/q3vexY3Ba0 — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) April 26, 2024

Castaneda'nın ailesine baş sağlığı dileğinde bulunan federasyon, "Juan Valdez karakterini 20 yıl boyunca temsil eden arkadaşımız Carlos Castaneda'nın ölüm haberini vermek zorundayız. Kendisini bu markaya adamış harika bir insandı. Carlos, bize çok güzel anılar bıraktı." ifadesine yer verildi.

Castaneda'nın ölüm haberi tüm ülkede üzüntüyle karşılanırken, yeni marka yüzünün kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Kolombiya’nın en iyi kahve markalarından biri olan Juan Valdez, dünyanın en iyi Arabica kahve üreticilerinden biri olarak uzun yıllardır sektörde yer alıyor.

Kolombiyalı kahve markası Juan Valdez'in Türkiye'de de 11 şubesi hizmet veriyor.