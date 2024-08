Konser sırasında fenalaşan rapçi Fatman Scoop hayatını kaybetti

Fatman Scoop olarak tanınan dünyaca ünlü rapçi Isaac Freeman, dün akşam verdiği bir konser sırasında fenalaştı ve yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Freeman kurtulamadı. Freeman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fatman Scoop’un tur menajeri Birch Michael, “Çok büyük bir üzüntüyle Isaac Freeman, yani profesyonel ismiyle Fatman Scoop olarak bilinen kişinin vefatını duyuruyorum. Bana bugün olduğum adam olmayı sen öğrettin. Seni seviyorum Scoop, bana verdiğin her şey için çok teşekkür ederim” dedi.

His last words were "If You Came To Party, Make Some Noise." Damn RIP Fatman Scoop 🕊️ pic.twitter.com/ldr8zFxGg3