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Konser sırasında fenalaşan rapçi Fatman Scoop hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rapçi Fatman Scoop, 30 Ağustos'ta ABD'nin Connecticut eyaletinde verdiği konserde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Konser sırasında fenalaşan rapçi Fatman Scoop hayatını kaybetti
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Fatman Scoop olarak tanınan dünyaca ünlü rapçi Isaac Freeman, dün akşam verdiği bir konser sırasında fenalaştı ve yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Freeman kurtulamadı. Freeman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Menajerinden açıklama

Fatman Scoop’un tur menajeri Birch Michael, “Çok büyük bir üzüntüyle Isaac Freeman, yani profesyonel ismiyle Fatman Scoop olarak bilinen kişinin vefatını duyuruyorum. Bana bugün olduğum adam olmayı sen öğrettin. Seni seviyorum Scoop, bana verdiğin her şey için çok teşekkür ederim” dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scoop’un DJ kabininin arkasında bayıldığı görülüyor.

Fatman Scoop, 1990’lı yıllarda “Be Faithful” şarkısıyla ünlendi.

Ünlü rapçi, Grammy ödüllü Missy Elliot’ın “Lose Control” ve Mariah Carey’nin “It’s Like That” adlı teklilerinde konuk performanslarıyla da akıllarımıza.

Fatman Scoop, 2015’te İngiltere’de yayınlanan Celebrity Big Brother 16: UK vs USA yarışmasında da yarışmacıydı.

Fatman Scoop, 7 Eylül’de İngiltere’deki Reminisce Festivali’nde sahne alacaktı.

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