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Sanatçı Mete Sakpınar hayatını kaybetti

Çağdaş müzik bestecisi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü öğretim görevlisi Mete Sakpınar, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Sanatçı Mete Sakpınar hayatını kaybetti
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İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü öğretim görevlisi ve besteci Mete Sakpınar yaşamını yitirdi. Kompozisyon ve flüt dersleri veren Sakpınar’ın ölümü büyük üzüntü yarattı. Sakpınar’ın cenazesi Pazar günü öğle namazını takiben Karacaahmet mezarlığına defnedilecek.

Mete Sakpınar kimdir?

1975 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’nda Ercivan Saydam’dan armoni, kontrpuan ve füg, Gülay Uğurata’dan ise piyano dersleri alan Sakpınar, 1979 yılında İlhan Usmanbaş’ın kompozisyon sınıfından mezun oldu. 1983 yılında Fransa'daki École Normale Supérieure de Musique de Paris’de, Tony Aubin ve Jacques Casterede’nin kompozisyon sınıfları ile Dominique Rouitz ve Gerard Devos’in orkestra şefliği sınıfını başarıyla bitirdi.

Sakpınar,1984-1988 yılları arasında New York’taki Juilliard School of Music’te Milton Babbitt ile kompozisyon, Donald Howe ile elektronik müzik üzerine çalıştı. Elektronik müzik çalışmalarının bir kısmı New York Carnegie Hall, Lincoln Center, National Public Radio (1988), Chicago Film Festivali (1989) ve Ankara Çağdaş Müzik Festivali’nde (1990-1991) seslendirildi.

Türkiye, Fransa, Kanada, Avustralya, İsveç, Norveç, Macaristan, Arnavutluk, Belçika, Hollanda ve Almanya gibi çeşitli ülkelerde eserleri çalındı ve bu ülkelerde radyo ve televizyon programlarına katıldı.

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