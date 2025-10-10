  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kremlin: Putin ve Trump'ın Alaska'daki zirvesinin ivmesi canlı
Takip Et

Kremlin: Putin ve Trump'ın Alaska'daki zirvesinin ivmesi canlı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında ağustosta yapılan zirvenin ivmesinin canlı olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Trump'ın barışçıl çözüme yönelik siyasi iradesini koruyacağını umuyorum." ifadesini kaydetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kremlin: Putin ve Trump'ın Alaska'daki zirvesinin ivmesi canlı
Takip Et

Peskov, "Rossiya-1" televizyon kanalına, Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Putin ile Trump'ın ağustosta Alaska'nın Anchorage kentinde yaptıkları zirvenin ivmesi canlı mı değil mi?" sorusunu yanıtlayan Peskov, "(Ukrayna krizinin) Barışçıl çözüm konusunda istekli olmaya devam ettiğimiz dikkate alındığında, zirvenin ivmesinin canlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun böyle olacağını ve Trump'ın barışçıl çözüme yönelik siyasi iradesini koruyacağını umuyorum. Bu durumda, Anchorage zirvesinin ruhu açısından iyimseriz." değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbul barış süreci şu anda duraklama modunda"

Peskov, diğer yandan, Ukrayna ile müzakerelerde duraklama olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul barış süreci şu anda duraklama modunda. Bunun nedeni, Kiev yönetiminin gündeme getirilen konulara yanıt verme konusunda isteksizliği. Onlar (Kiev temsilcileri), ilettiğimiz taslak belgeye, üç çalışma grubun oluşturulmasına yönelik teklifimize yanıt vermiyor. Tüm bunlar zirve için çalışmaların başlatılması için gerekli."

Avrupa ülkelerinin, Kiev'i bu konuda etkilediğini dile getiren Peskov, "Kiev yönetiminin davranışları açısından, durum iyi yönde ilerlemiyor. Maalesef Kiev yönetimi, müzakerelerdeki pozisyonunun her geçen gün daha da kötüleştiğinin farkında değil." dedi.

Putin ile Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde bir araya gelmişti. İki lider, yaklaşık 3 saat süren görüşmede Ukrayna krizinin çözüm sürecini, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini ele almıştı.

İran’da nükleer belirsizlik büyüyor, savaş hazırlıkları hızlanıyorİran’da nükleer belirsizlik büyüyor, savaş hazırlıkları hızlanıyorDünya
Finans piyasalarının gizli momentum göstergesi: Stokastik osilatörFinans piyasalarının gizli momentum göstergesi: Stokastik osilatörEkonomi

 

Dünya
Dünyayı şaşırtan ithaf... Machado, Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a armağan etti
Dünyayı şaşırtan ithaf... Machado, Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a armağan etti
Beyaz Saray'dan Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a vermeyen komiteye tepki
Beyaz Saray'dan Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a vermeyen komiteye tepki
ABD basını yazdı: Trump, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkesi bozmasına izin vermeyecek
ABD basını yazdı: Trump, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkesi bozmasına izin vermeyecek
ABD Orta Doğu Temsilcisi Witkoff: Rehinelerin serbest bırakılması için 72 saatlik süre başladı
ABD Orta Doğu Temsilcisi Witkoff: Rehinelerin serbest bırakılması için 72 saatlik süre başladı
Netanyahu'dan Trump'a teşekkür
Netanyahu'dan Trump'a teşekkür
'Ateş çemberi' yine sallandı! Filipinler'de bu kez 6,7 büyüklüğünde deprem oldu
'Ateş çemberi' yine sallandı! Filipinler'de bu kez 6,7 büyüklüğünde deprem oldu