Küba'da seçim sonuçları belli oldu

Küba'da, 26 Mart'ta düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerinin sonuçları, Ulusal Seçim Konseyi (CEN) tarafından açıklandı.

CEN Başkanı Alina Balseiro Gutierrez, yaptığı basın toplantısında, sandığa katılım oranının yüzde 75,87 olduğunu belirterek, 6 milyondan fazla Kübalının oy kullandığını söyledi.

Mecliste temsil edilecek 470 sandalye için adayların gerekli oyları aldığını ve seçilmeye hak kazandığını dile getiren Gutierrez, "5 milyon 565 bin 640 oy geçerli sayıldı, 383 bin oy boş atıldı, 215 bin oy ise iptal yani geçersiz sayıldı." ifadesini kullandı.

Gutierrez, halk gücü ve hükümet yetkililerinin yüzde 25,11, genel ve yüksek öğrenim çalışanlarının yüzde 10,85, gıda üreticileri, çiftçiler, şeker üreticileri ve köylülerin yüzde 10,65, sağlık ve ilaç endüstrisi temsilcilerinin yüzde 8,94 ile yasama meclisinde temsil edileceğini bildirdi.

Seçilen milletvekillerinin 226'sının kadınlardan, 93'ünün 35 yaş altı gençlerden ve 167'sinin mevcut milletvekillerinden oluştuğunu kaydeden Gutierrez, seçimlerin şeffaf ve özgür şekilde tamamlandığını vurguladı.

Seçim süreci

Milletvekili adaylarının yarısı belediye meclislerinden, diğer yarısı sendikalar ve öğrenci dernekleri gibi seçim kurullarınca belirlenmişti.

Adayların Ulusal Mecliste sandalye kazanabilmeleri için kendi bölgelerinde oyların yüzde 50'sinden fazlasını almaları gerekiyor. Adayın yeterli oyu alamaması halinde Meclis, söz konusu bölge için atama yapabiliyor veya belediye komisyonlarının yapmasına izin verebiliyor.

Çok partili siyasi sistemlerin aksine Küba'da Meclise girecek adayların çoğu, Küba Komünist Partisi (PCC) üyesi olarak geçiyor.

Fidel ve Raul Castro'dan sonra göreve gelen ilk Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in 5 yıllık dönem için bir daha seçilmesi bekleniyor. Diaz-Canel, aynı zamanda milletvekili adayı olmuştu.

Muhalefet, seçimlerin güvenilir olmadığı gerekçesiyle halktan çekimser kalmasını istemiş, iktidar partisi ise herkesi oy vermeye çağırmıştı.