Küresel piyasalarda seyir pozitif: Bu veriler önemli olacak

ABD ve Avrupa'da makroekonomik veri gündemi ve merkez bankası üyelerinin açıklamaları, bankalara yönelik endişelerin azalmasıyla yeniden gündemin odağına yerleşti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizlikler devam etse de, bankanın mayıs ayındaki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamalar güç kazanmaya başladı.

Fed üyeleri faiz artışında kapıyı açık bıraktı

Fed üyeleri dün yaptıkları sözle yönlendirmelerde faiz artışına kapıyı açık bırakırken, bugün ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin para piyasalarındaki beklentileri önemli oranda etkilemesi bekleniyor.

Euro Bölgesi’nin enflasyonu önemli olacak

Bugün gözler Euro Bölgesi'nin enflasyon verilerine çevrilirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek toplantıda yüzde 85 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanıyor.

Analistler, hem Avrupa'da, hem de ABD'de enflasyonun istenilen hızda olmasa da yavaşlama eğilimi göstermelerinin piyasalarda olumlu karşılandığını kaydederek, bu durumun şahin politikaların sonunun yaklaştığı şeklinde yorumlandığını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'ye ilişkin kredi değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor.

10.00 Türkiye, şubat ayı dış ticaret dengesi

10.55 Almanya, mart ayı işsizlik oranı

12.00 Euro Bölgesi, mart ayı TÜFE ve işsizlik oranı

15.30 ABD, şubat ayı kişisel gelirler ve kişisel harcamalar

16.45 ABD, mart ayı ISM Chicago PMI

17.00 ABD, mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi