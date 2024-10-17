Kuzey Kore'nin Rusya'ya desteğine Zelenskiy yorumu: "Dünya savaşına giden adım"

Ukrayn Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ordusunun işgal edilen Ukrayna topraklarında bulunduğunu iddia etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı ayrıca ülkenin istihbarat servislerinin Ukrayna'daki Rus güçlerine katılmak üzere yaklaşık 10.000 Kuzey Kore askerinin eğitildiğini gösteren kanıtlar bulduğunu söyledi.

"Dünya savaşına giden ilk adım"

Ancak Kremlin sözcüsü daha önce Kuzey Kore'nin yardımıyla ilgili çıkan haberleri reddetmişti.

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) zirvesine katılan Zelenskiy, "Dünya savaşına giden ilk adım" dedi.

Ukrayna daha önce Rusya ve İran arasındaki tehlikeli ortaklık konusunda uyarıda bulunmuş ve Moskova birliklerinin savaş alanında uzun menzilli saldırılar için İran menşeli kamikaze insansız hava araçlarını kullandığını belirtmişti.

Ancak Zelenskiy'e göre cepheye yabancı askerlerin gönderilmesi tırmanışın bir başka işareti.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, "Bu artık sadece silah yardımlarını kapsamıyor. Bu Kuzey Kore'den Rusya'nın işgalci ordusuna insan göndermekle ilgili" diyen Zelenskiy, Putin'in yeni seferberlik planını geciktirmek için diğer ortaklarını da bu savaşın içine çekmeye çalıştığını söyledi.

Zelenskiy daha önce 27 AB lideriyle bir araya gelerek savaşı gelecek yıla kadar sona erdirmeyi amaçlayan beş maddelik Zafer Planı'nı sunmuştu.

Bu yol haritasındaki ilk madde NATO'ya katılmakla ilgiliydi, ancak NATO üyeliği için Ukrayna'nın ABD dahil 32 müttefikin tamamının onayını alması gerekiyor.

"Ortaklarımız bize yardım etmezse, Rusya'nın (savaş alanındaki) şansı artar" diyen Zelenskiy, yardım görüşmelerinin yanı sıra en önemli şeyin Ukrayna halkının savaştan sonra bir geleceğe sahip olmayı umut etmesi olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'yı yenebilmesi için savaş alanında güçlü olmasının ama her şeyden önce bir "güvenlik şemsiyesinin" altına sığınmasının önemli olduğuna inanıyor.

"Bizim için tek umut bu" dedi.

Ancak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte çarşamba günü Zelenskiy'nin askeri ittifaka katılma çağrısı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmayarak, sonraki adımlar konusunda Ukrayna ile yakın temas halinde olduklarını ve şu anda önceliğin ülkenin Rusya ile gelecekte yapılacak görüşmelerde mümkün olan en iyi anlaşmayı müzakere edebilecek bir konumda olmasını sağlamak olacağını ısrar etti.

Zelenskiy'nin Zafer Planı ayrıca daha büyük hava savunma sistemlerini, Rus topraklarındaki hedeflerin vurulmaya devam edilmesini ve Kiev'in müttefiklerinden daha geniş bir istihbarat yelpazesine erişimini de içeriyor.