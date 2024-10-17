Adalet Bakanı Tunç'tan yargı reformu ve yeni anayasa açıklaması

İstanbul Aydın Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılış töreni, Florya yerleşkesi Sosyal Bilimler Kampüsü Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Törene; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

"Temel kanunlarımızın tamamını son yıllarda yeniledik"

Hukuk alanında devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Tunç, “Mevzuatımızı tamamen yeniledik. Bizim okuduğumuz yıllarda hukuk fakültesinde 80 yıllık kanunlar vardı önümüzde ve artık çağın ihtiyaçların cevap veremez hale gelmişti. Temel kanunlarımızın tamamını son yıllarda yeniledik. Ceza kanunumuzu, borçlar kanunumuzu, ticaret kanunumuzu hepsinin tamamını yenilemiş durumdayız. Şu anda yeni mevzuata göre genç kardeşlerimiz dersleri görüyorlar” şeklinde konuştu.

Yeni hazırlanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de mevzuatta önemli değişiklikler olacağını söyleyen Bakan Tunç, “Özellikle ceza adaleti sistemi ile ilgili, sistemin soruşturma, kovuşturma, infaz yasasını daha da güçlendiren, soruşturmanı etkinliğini artıran, suç işlenmesini önleyen, suç ve suçlu ile mücadeleyi daha etkin hale getirecek mevzuat değişikliklerini gerçekleştireceğiz. Yine yargılamaların uzun sürmemesi konusunda da dava aşamasını hızlandıran, adalete güveni daha yükseklere çıkaran önemli düzenlemeler olacak. Yine infaz aşaması özellikle suçlunun ıslahı, topluma karıştığında bir daha suç işlememesi ile ilgili olarak alınması gereken tedbirlerle ilgili önemli düzenlemeler olacak. Bunu masa başında hazırlamış değiliz. Özellikle bilim insanlarımız, hukuk fakültesi akademisyenlerimiz ile üzerinde 1.5 yıldır çalışmamız söz konusu. Uygulayıcılar, hakim savcılarımızla çok sayıda toplantı yaparak bunları toparladık. Ayrıca internet yoluyla vatandaşlarımızdan gelen görüşleri de dikkate aldık. Önümüzdeki birkaç gün içinde Yargı Reformu Strateji Belgemizi sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacak” diye konuştu.

"Türkiye'nin demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya kavuşmasını sağlayabiliriz"

Yeni anayasa konusunda da değinen Tunç, “10 yılda bir darbelerle önü kesilen ülkemizin bir daha darbelerle karşılaşmaması için önemli yapısal reformlar yaptık. Hakimler savcılar kurulu yapısının, anayasa mahkemesi yapısının daha demokratik hale getirilmesi ile ilgili önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Askeri yargının kaldırılması, yüksek askeri şura yapısının demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirilmesi gibi önemli reformları hayata geçirdik.

Anayasada ‘sıkıyönetim gerektiğinde ilan edilebilir' diye bir madde vardı. ‘Darbeci yargılanamaz' diye madde vardı. Tüm bunlar değiştirildi. Bunlar yeterli mi elbette değil. Onun için yeni anayasa diyoruz. Katılımcı anayasa diyoruz. Bu toplum sözleşmesini eğer biz Türkiye yüzyılının başında farklı fikirlerin bir araya gelerek, TBMM'de gurubu bulunan bulunmayan bütün siyasi partilerin bir araya gelerek bir uzlaşmayla yeni bir anayasa yapma konusunda başta usulde anlaşarak adım atması, başarmanın yarısıdır. Sonrasında konuşarak, tüm görüşleri alarak Türkiye'nin demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya kavuşmasını sağlayabiliriz. Darbecilerin yazdığı bir anayasa ile Türkiye yüzyılına başlamak, bizim için bir yüzkarasıdır. Sadece darbeci tarafından yazdırılmış olması bile değiştirilmesi için yeter sebeptir. Bunu Türkiye inşallah başarırsa gelecek için önemli bir ilerleme sağlamış oluruz” açıklamalarında bulundu.

Kadına ve çocuklara yönelik şiddet

“Çocuklarımız korunması bizim için önemli. Onların her türlü kötülükten, istismardan korunması başta ailelerin ve devletin görevi. Anayasal bir görev bu. Geleceğimizi garanti altına almak durumundayız. Bunun için önemli çabalar var. Çocuklarımız geleceğimiz onlar çevresindeki tehlikelere karşı en korunmasız kişiler. Onlara gözümüz gibi bakmak durumundayız. Yeni çağda, sosyal medya düzeninde maalesef uyuşturucunun dünyada ve ülkemizde yaygınlaştığı dönemde özellikle çocuklarımız ve gençlerimizi bu kötülükten korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Kadınlarımızı korumalıyız. Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Bir kadının bile şiddete uğraması, cinayete kurban gitmesi yüreğimizi yaralar. Milletçe bu konuda mücadeleyi sürdürmeliyiz. Kanunlarımızda bir takım değişikler yaptık, kadına karşı işlenen suçları ağırlaştırdık. İnfaz sürelerini de yukarıya taşıdık. Burada topyekün bir mücadele etmemiz gerekiyor. Bu anlamda inşallah önümüzdeki süreçte kadınlarımızı koruyacak, çocuklarımızı koruyacak önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız”.