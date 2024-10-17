İsrail Ordusu: Hamas lideri Yahya Sinvar öldürülmüş olabilir

İsrail Ordu Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Hamas lideri Sinvar öldürülmüş olabilir. İsrail ordusu konuyu araştırıyor. Şu aşamada kimlik doğrulaması yapılamıyor" ifadelerini kullandı.

Sinvar'ın Gazze'nin güneyinde gerçekleşen bir hava saldırısında ölmüş olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Saldırıda 3 kişi öldürüldü

İsrail ordusunun açıklamasına göre söz konusu saldırıda 3 kişi öldürüldü. Bu 3 kişiden birinin Sinvar olup olmadığı henüz doğrulanamıyor.

İsrail güçlerinin söz konusu bölgedeki faaliyetinin sürdüğü aktarılıyor.