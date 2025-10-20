  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Louvre Müzesi’nden tarihi eser çalan 4 hırsız aranıyor
Takip Et

Louvre Müzesi’nden tarihi eser çalan 4 hırsız aranıyor

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde dün sabah saatlerinde yaşanan soygunun ardından, tarihi eser niteliğindeki mücevherleri çalan 4 hırsızı arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Louvre Müzesi’nden tarihi eser çalan 4 hırsız aranıyor
Takip Et

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Savcısı Laure Beccuau, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemenin, hırsızların müzenin Sen Nehri'ne bakan cephesine bir merdiven operatörü dayadıklarını ve müzenin penceresini açarak içeri girdiklerini gösterdiğini belirtti.

4 hırsızı arama çalışmaları sürüyor

Savcı Beccuau, titizlikle bir soygun gerçekleştiren 4 hırsızı aramaya devam ettiklerini kaydetti.

Öte yandan çalınan mücevherlerden III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'nin tacının hasarlı şekilde müzenin dışında bulunduğunu doğrulayan Savcılık, niteliğine ilişkin detay vermediği bir diğer mücevherin de soygunun yaşandığı bölmede bulunduğunu duyurdu.

Ulusal basında yankı uyandıran soygun müzedeki güvenlik tedbirlerinin sorgulanmasına yol açarken, Kültür Bakanı Rachida Dati soygun sırasında biri müzenin dış cephesinde, diğeri eserlerin koyulduğu vitrinlerde olmak üzere iki alarmın devreye girdiği bilgisini paylaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde dün sabah saatlerinde kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, soygun yalnızca 7 dakika sürmüştü.

Hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacın müzenin dışında hasarlı halde bulunduğu haberleri basına yansımıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Raben, ihracat yükünü 1 günde Avrupa'ya ulaştırıyorRaben, ihracat yükünü 1 günde Avrupa'ya ulaştırıyorŞirket Haberleri
Trump'tan Ukrayna'ya çağrı: Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmakTrump'tan Ukrayna'ya çağrı: Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmakDünya

 

Dünya
Meksika’yı vuran sellerde can kaybı 76’ya çıktı
Meksika’yı vuran sellerde can kaybı 76’ya çıktı
Trump yönetimi, Gazze’de Hamas’ı silahsızlandırma planını hayata geçirmeye hazırlanıyor
Trump yönetimi, Gazze’de Hamas’ı silahsızlandırma planını hayata geçirmeye hazırlanıyor
İspanya'da "Cadılar Bayramı önlemi": Siyah kedi sahiplenmek geçici olarak yasaklandı
İspanya'da "Cadılar Bayramı önlemi": Siyah kedi sahiplenmek geçici olarak yasaklandı
Ateşkese rağmen İsrail'den Gazze’ye saldırı: 2 Filistinli yaşamını yitirdi
Ateşkese rağmen İsrail'den Gazze’ye saldırı: 2 Filistinli yaşamını yitirdi
ABD Başkanı Trump: Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durduruyorum
ABD Başkanı Trump: Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durduruyorum
Trump'tan Ukrayna'ya çağrı: Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmak
Trump'tan Ukrayna'ya çağrı: Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmak