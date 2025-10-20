Trump'tan Ukrayna'ya çağrı: Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmak

ABD merkezli The Daily Beast adlı internet sitesinin haberine göre, Trump, başkent Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının mevcut durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ukrayna'nın "savaş hatlarında durması" ve Rusya ile savaşını sonlandırması gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Trump, Kiev yönetiminin mevcut toprak durumunu gelecekteki müzakerelerin temeli olarak kabul etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

"Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmak"

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile son görüşmesinde "tüm Donbas bölgesinin Moskova'ya devredilmesi çağrısı yaptığı" iddialarını reddederek, "Hayır, bunu hiç konuşmadık. Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmak." dedi.

Önceliğin, çatışmaların derhal durdurulması olduğunu kaydeden Trump, Ukrayna'nın "daha sonra bir şeyler müzakere edebileceğini" savundu.