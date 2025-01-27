Lübnan onayladı: İsrail'in ülkenin güneyinden çekilmesi 18 Şubat'a kadar uzatıldı

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Necib Mikati, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers ile görüştü.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın da bulunduğu görüşmede Mikati, Lübnan'ın ateşkes anlaşmasına uyduğunu fakat İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini belirtti.

Mikati, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak Lübnan hükümetinin 18 Şubat 2025'e kadar ateşkes konusunda yapılan mutabakatın uzatılmasını şartlı olarak kabul ettiğini belirtti.

Ateşkesin uzatılması konusunda Lübnan hükümetinin şartlarına dair Mikati, "İsrail'in saldırılarının ve devam eden ihlallerinin durdurulmasının yanı sıra İsrail'in i̇şgal ettiği topraklardan tamamen çıkarılması için baskı yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Nebih Berri de yaptığı açıklamada, İsrail'in ihlallerinin durdurulmasının yanı sıra İsrail'in elindeki Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması konusunda da müzakere yapılmasını şart koştuklarını duyurdu.

İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

Son olarak ABD'den yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığı ifade edilmişti.