UBS'den işten çıkarma dalgası: Yüzlerce çalışana bildirimde bulunuldu

İsviçre Merkezli UBS Group AG, kendi ülkesi İsviçre'de yüzlerce çalışanına gönderdiği işten çıkarmaya yönelik bildirimleri ile bir işten çıkarma dalgası başlattı.

Bloomberg HT'nin haberine göre isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar işten çıkarmaların hem yüksek yönetim seviyelerini hem de daha düşük rütbeleri etkilediğini söyledi. Bununla birlikte, çalışanların bankada yeni bir rol bulmak için bir yıla kadar süre tanıyan bir programa katılabilecekleri söylendi.

3 bin çalışanını işten çıkarılacağı açıklanmıştı

UBS, 2023'te acil bir kurtarma operasyonunda satın aldığı eski rakibi Credit Suisse'i entegre ederken personel sayısını azaltmaya devam ediyor. UBS daha önce İsviçre'de nihayetinde yaklaşık 3.000 işten çıkarma olacağını söylemişti. İşten çıkarmalar, UBS'nin İsviçre'de Credit Suisse'in izlerini kamuoyundan silmek için çalıştığı bir zamanda gerçekleşiyor. Banka yakın zamanda eski rakibinin logosunu Zürih'teki merkezinden kaldırdı ve yerel müşteri verilerini kendi sistemine aktarırken BT sistemlerini kapatmaya hazırlanıyor.

Birleşen bankaların 2023'ün sonunda ülkede yaklaşık 35.000 çalışanı vardı. Bilgi alınan kaynaklar, etkilenen çalışanlara sağlanan desteğin ayrıca gerekirse dışarıdan yeni bir rol bulma konusunda yardım ve önceki UBS ve Credit Suisse planlarının en güçlü bileşenlerinin bir kombinasyonu olan kapsamlı bir sosyal plan içerdiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Bloomberg'e konuşan İcra Kurulu Başkanı Sergio Ermotti, tarihi satın almanın ardından personel sayısını azaltmaya devam edeceğini söyledi. İsviçreli kredi kuruluşu, anlaşmadan bu yana elde edilen 7,5 milyar dolar taSarrufa ek olarak 5,5 milyar dolar daha maliyetten kurtulmayı hedefliyor.

4 Şubat'ta toplam çalışanların güncellenmiş rakamları açıklanacak

Bunun işten çıkarmaları içermesi "kaçınılmaz" olsa da, UBS'nin mümkün olduğunca gönüllü ayrılanlara güvenmeye çalışacağı dile getirildi. UBS'nin işgücü, bankanın yaklaşık iki yıl önce hükümet aracılı acil durum operasyonuyla Credit Suisse'i satın almayı kabul etmesinin ardından, 120 bin dolan çalışan sayısı 75 bine geriledi. Bu sayı o zamandan bu yana yaklaşık 10 bin kişi daha azaldı, ancak UBS henüz bir personel sayısı hedefi belirlemedi. Banka, 2024 mali sonuçlarını duyuracağı 4 Şubat'ta toplam çalışanların güncellenmiş rakamlarını da açıklayacak.