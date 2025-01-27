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Dardanel, MSB’den 494,3 milyon TL’lik ihale aldı

Dardanel Dağıtım, Milli Savunma Bakanlığı'ndan 494 milyon TL bedelli bir ihale aldığını, teslimatları Şubat ve Temmuz 2025'te gerçekleştireceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Dardanel, MSB’den 494,3 milyon TL’lik ihale aldı
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Dardanel Dağıtım, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) 494 milyon TL bedelli ihale kazandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Yüzde 100 oranda sermayesi şirketimize ait ve mali tabloları tam konsolide olan Dardanel Dağıtım A.Ş.'miz, Milli Savunma Bakanlığı'ndan 494.302.660 TL bedelli (Bakanlığın talebi halinde yüzde 20'ye kadar iş artışı olabilecek) ihale kazanmış ve ihaleye konu sözleşmeler imza edilmiştir. İhale tutarının yüzde 50'si Şubat 2025, kalan yüzde 50'si de Temmuz 2025 tarihinde teslim edilecektir" denildi.

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