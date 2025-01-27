  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Almanya'da sigara satışları 2019'dan beri ilk kez arttı
Takip Et

Almanya'da sigara satışları 2019'dan beri ilk kez arttı

Almanya'da sigara satışları, 2024 yılında tütün vergisinin 2025'te artırılacağı beklentisiyle 2019'dan bu yana ilk kez yükseliş göstererek dikkat çekti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya'da sigara satışları 2019'dan beri ilk kez arttı
Takip Et

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), tütün ürünlerinin satışına ve vergilendirilmesine ilişkin 2024 verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede 2024'te yaklaşık 66,2 milyar adet sigara vergilendirildi. Bu rakam 2023'e kıyasla yüzde 3,5 daha fazla oldu. Böylece 2024, 2019'dan beri ilk kez daha fazla sigaranın vergilendirildiği bir yıl oldu.

Destatis, söz konusu satışlardaki artışın "ileriye yönelik" etkiden kaynaklandığını açıkladı.

Açıklamada, "Tütün vergisinin 1 Ocak 2025'te artırılacak olması nedeniyle üreticiler, yeni vergi oranları veya 2025'te satılması planlanan ürünler için önceden vergi pulu sipariş etmek zorunda kaldı." denildi.

Vergilendirilmiş ince kıyılmış tütün miktarı da 2024'te yüzde 6,7 artarak 25 bin 152 tona yükseldi. Puro ve sigarillo satışları da yüzde 0,2 artışla 2,3 milyar adede yükseldi.

Nargilelik tütün satışlarının ise geçen yıl yüzde 75,1 artarak 1274 tona ulaşması dikkati çekti.

9 Katlı otel inşaatında yangın paniği! Bazı işçiler katlarda mahsur kaldı9 Katlı otel inşaatında yangın paniği! Bazı işçiler katlarda mahsur kaldıGündem

 

Türkiye’nin zengin ülkelerle gelir farkı giderek açılıyor!Türkiye’nin zengin ülkelerle gelir farkı giderek açılıyor!Küresel Ekonomi

 

Ekonomi
Merkez Bankası'ndan üç TL depo alım ihalesi
Merkez Bankası'ndan üç TL depo alım ihalesi
Deutsche Bank/Ozan Tarman: Türkiye gelişen piyasalarda iyi öğrenci gibi duruyor
Türkiye gelişen piyasalarda iyi öğrenci gibi duruyor
Gaziantep'in ihracatı 2024 yılında yüzde 0,5 azaldı
Gaziantep'in ihracatı 2024 yılında yüzde 0,5 azaldı
Prof. Dr. Gürkaynak: Sıkı para politikasında etkilemeyenler fiyata bakmadan harcayabilenler
"Sıkı para politikasında etkilemeyenler fiyata bakmadan harcayabilenler"
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu artıracak mı? İşte analistlerin tahmini
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu artıracak mı?
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 6 milyar dolarlık anlaşma
Türkiye ile Arabistan arasında 6 milyar dolarlık anlaşma