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9 Katlı otel inşaatında yangın paniği! Bazı işçiler katlarda mahsur kaldı

Antalya'da 9 katlı bir otel inşaatında yangın meydana geldi. Olayda, bazı işçilerin farklı katlarda mahsur kaldığı öğrenildi. Kurtarma çalışmalarına ilk olarak vinçlerle başlanırken, itfaiye ekiplerinin söndürme ve kurtarma işlemleri devam ediyor. Yangın, büyük korkuya yol açtı.

Haber Merkezi
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9 Katlı otel inşaatında yangın paniği! Bazı işçiler katlarda mahsur kaldı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 katlı bir otel inşaatında yangın çıktı. Yangında içeride mahsur kalan işçilerin kurtarılması ve yangının söndürülmesi amacıyla yoğun bir kurtarma çalışması başlatıldı.

İlk müdahaleyi çevredekiler yaptı

Alanya'da 9 katlı bir otel inşaatında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı.

Bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı. İtfaiyenin kurtarma ve söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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