9 Katlı otel inşaatında yangın paniği! Bazı işçiler katlarda mahsur kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 katlı bir otel inşaatında yangın çıktı. Yangında içeride mahsur kalan işçilerin kurtarılması ve yangının söndürülmesi amacıyla yoğun bir kurtarma çalışması başlatıldı.

İlk müdahaleyi çevredekiler yaptı

Alanya'da 9 katlı bir otel inşaatında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı.

Bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı. İtfaiyenin kurtarma ve söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.