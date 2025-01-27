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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu artıracak mı? İşte analistlerin tahmini

Fitch'in 31 Ocak Cuma gecesi açıklaması beklenen değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunun 'BB-', görünümünün ise 'durağan' olarak korunacağı tahmin ediliyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta Moody's, Türkiye kredi notu değerlendirmesini pas geçerken, periyodik gözden geçirmesini tamamladığını duyurmuştu.

Haber Merkezi
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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu artıracak mı? İşte analistlerin tahmini
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, 31 Ocak Cuma gecesi Türkiye raporunu açıklaması bekleniyor. Ekonomistler olası değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunun "BB-", görünümünün ise "durağan" olarak korunacağı tahmin ediyor.

Foreks Haber'in 19 analist ile düzenlediği anket sonucuna göre, analistlerin tamamı Fitch'in yılın planlanmış ilk değerlendirmesinde Türkiye'nin notunu "BB-" olarak koruyacağı tahmininde bulundu.

Ankette 19 analistten 11'i görünümün "durağan" olarak korunacağı yönünde görüş dile getirirken, 8 analist ise görünümün "durağan"dan "pozitif"e yükseltileceği beklentisini paylaştı.

Ankete Anadolu Yatırım, Sagam Danışmanlık, Pariterium Danışmanlık, Colendi Menkul, Gedik Yatırım, NCM Investment, İş Yatırım, Allbatross Yatırım, OYAK Yatırım, Tacirler Yatırım, İş Portföy, İnfo Yatırım, IKON Menkul, Yatırım Finansman, ICBC Yatırım, Alnus Yatırım, Rota Portföy, Spinn Danışmanlık ve Global Menkul olmak üzere 19 banka ile aracı kurum katıldı.

Fitch, en son 6 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, görünümü ise "pozitif"ten "durağan"a çekmişti.

Moody's pas geçmişti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye kredi notu değerlendirmesini pas geçerken periyodik gözden geçirmesini tamamladığını duyurdu.

Yapılan değerlendirmede "Bu yayın bir kredi notu eylemi duyurmamaktadır ve yakın gelecekte bir kredi notu eyleminin muhtemel olup olmadığının göstergesi değildir." ifadesi yer aldı.

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