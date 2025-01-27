Deutsche Bank/Ozan Tarman: Türkiye gelişen piyasalarda iyi öğrenci gibi duruyor

Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Korman Tarman, CNBC-e yayınında Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

Tarman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

DeepSeek olayında önemli olan maliyet ve ölçeklik. Orta vadede hepimize yarayabilir. Microsoft, Alphabet gibi firmalar için hala iyi bir şey.

"Piyasa tarife konusunda Trump'ın elini gördü"

Donald Trump tarifeler konusunda elini belli ederek oynuyor. Piyasa Donald Trump'ın tarife konusunda elini gördü. En büyük silahı belirsizlik. Paritede 1,0520'deyiz 1,10'a gideceğiz de demiyorum. Avrupa'nın hala kendi dertleri var. Almanya seçimi nasıl sonuç verecek? Onun ayrıntıları da önemli. En azından Brüksel yerine liderlik Frankfurt'a geçecek. Almanya ve Fransa kaygıları üzerinden şubat ve haziranda euroya tekrar atak gelebilir. Ama yılın sonuna doğru 1,07'ler 1,08'ler 1,10'lar olursa çok da şaşırmayın.

"ECB'den altı indirim bekliyoruz"

Donald Trump geldi, Fed'in eli zorlaştı. Herkes hiç indirim yapmayabilir demeye başlamıştı. İki-üç indirim faiz indirimi kokmaya başladı. ECB'den altı indirim bekliyoruz.

"İyi öğrenci gibi duruyoruz"

Gelişen piyasalarda biz iyi öğrenci gibi duruyoruz. Hem Merkez Bankamız, hem Mehmet Şimşek güven uyandırmaya devam ettiği için yavaş yavaş FX carry trade'den tahvile geçilmeye başlandı. Ayşe Teyze'nin çektiklerini anlıyorum. Piyasa ile sokak ayrışıyor. Türk tahvillerinde ralli havası başlamış durumda. Dezenflasyon hikayesi devam ederse insanlar TL'de de kalır, tahvile de geçiş olur.