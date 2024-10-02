Lübnan'da çok sayıda İsrailli asker ve takım komutanı öldürüldü

Çıkan çatışmalarda İsrail güçlerinin pusuya düşürüldüğü ve birçok askerin öldürüldüğü belirtildi.

Sky News Arabia'nın İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, bugün çatışmalarda 14 İsrail askeri öldü.

Bir askerin ölümü doğrulandı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 İsrail askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldüğünü belirtti. Smotrich, ölen askerin çavuş rütbesindeki Eitan Itzhak Oster olduğunu aktardı. Oster, İsrail ordusunun Lübnan'a karadan başlattığı işgalinin ardından öldüğü açıklanan ilk asker oldu.

İsrail ordu sözcülüğü de Eitan Itzhak Oster adlı askerin öldüğünün ailesine haber verildiğini duyurdu

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde Lübnan'daki çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin de yaralandığı aktarılırken resmi makamlar bunu doğrulamadı.