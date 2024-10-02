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Merkez’in enflasyon beklentisi tutacak mı? Fatih Özatay formülü verdi

Enflasyonda TCMB’nin yılsonu tahmininin tutması için yarın açıklanacak olan aylık TÜFE’nin kaç olması gerektiğini Fatih Özatay hesapladı.

Şeyda Uyanık
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Merkez’in enflasyon beklentisi tutacak mı? Fatih Özatay formülü verdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılsonu enflasyon hedefi yüzde 38 olurken, yüzde 34 ile 42 aralığında bir patika belirlenmişti. Son açıklanan ağustos ayı enflasyon verisi yüzde 51,97 olmuştu. Yarın (3 Ekim 2024) eylül ayı enflasyonu açıklanacak.

Enflasyon Raporu sunumunda, “Mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,5 civarına, son çeyrekte ise yüzde 1,5’in bir miktar altına gerileyeceği öngörülmektedir” denilmişti. 3. Çeyrekte temmuz ayı enflasyon yüzde 3,23 ve ağustos enflasyonu da yüzde 2,47 olarak açıklanmıştı. Eylül enflasyonunda ortalama yüzde 2,5’in tutması için kaç olması gerektiğini Prof. Dr. Fatih Özatay hesapladı.

Özatay, sosyal medyada, yaptığı hesaplamayı şu şekilde paylaştı:

“Yarın enflasyon açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı, 8 Ağustos'taki Enflasyon Raporu sunumunda "mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyonun yılın 3. çeyreğinde %2,5 civarına... gerileyeceğini öngörüyoruz" demişti. Eylül enflasyonun yüzde 2,3 civarında gelmesi gerekiyor ki, mevsimsellikten arınmış enflasyon yüzde 2,5'i aşmasın.”

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