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İsrail'den Lübnan'a siber saldırı: Binlerce yaralı var

İsrail'in siber saldırısı sonucu Lübnan'da binlerce kişiye ait çağrı cihazları bomba gibi patladı. En az 8 kişinin öldüğü saldırıda 2 bin 750 kişinin yaralandığı ifade edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı acil kan ihtiyacının olduğunu duyurdu. Patlayan çağrı cihazlarının son 3 ayda satın alınanlar olduğu ileri sürüldü.

Haber Merkezi
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İsrail'den Lübnan'a siber saldırı: Binlerce yaralı var
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İsrail, Beyrut'ta Hizbullah üyelerinin iletişim kurmak için kullandıkları çağrı cihazlarına yönelik siber saldırı düzenledi. Çağrı cihazlarının adeta bomba gibi patladığı saldırıda en az 8 kişi öldü 2 bin 750 kişi yaralandı. Patlayan cihazlarının büyük çoğunluğunun son 3 ayda alındığı ifade edildi.

İşte patlama anları:

Kan bağışı çağrısı yapıldı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırı sonrası yaralananlar için kan bağışı yapılması için çağrıda bulunuldu.

İran'ın Lübnan Büyükelçisi de yaralandı

Hizbullah’ın çağrı cihazlarının patlaması sonucu aralarında İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de yaralandığı öğrenildi.

Reuters: Son 1 yılın en büyük güvenlik açığı

Bir Reuters muhabiri de başkent Beyrut'un güneyine çok sayıda ambulansın intikal ettiğini gördüğünü anlattı. Bölgede yaşayanlar, ilk patlamalardan 30 dakika sonra patlamaların yaşandığını kaydetti.

Kimliğinin paylaşılmaması şartıyla açıklamada bulunan bir Hizbullah yetkilisi, yaşanan patlamanın, İsrail'le yaklaşık 1 senedir devam eden karşılıklı saldırılar sürerken yaşanan 'en büyük güvenlik açığı' olduğunu ifade etti.

Netanyahu ve Mossad saldırı öncesi görüşme gerçekleştirdi

Lübnan'da meydana gelen patlamadan kısa bir süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mossad direktörü ile görüştüğü iddia edildi.

Kaynaklar patlamadan dolayı İsrail'i suçladı

Lübnan Hizbullahı'na yakın bir kaynak, patlamadan dolayı İsrail'i suçladı.

AFP'ye konuşan ve hassas konuları görüşmek üzere isminin açıklanmasını istemeyen gruba yakın bir kaynak, "Çağrı cihazlarının patlaması sonucu güneyde ve Beyrut'un güney banliyölerinde onlarca Hizbullah üyesi yaralandı" dedi.

Hizbullah'a yakın bir başka kaynak ise AFP'ye yaptığı açıklamada, olayın İsrail'in iletişim kanallarını ihlal etmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

 

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