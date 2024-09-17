Armatür sektörü ihracatı 2024'ün ilk 8 ayında 2,6 milyar doları aştı

2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise sektörün toplam ihracatı 2 milyar 652 milyon dolara yükselirken, sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise sırayla; Almanya, Rusya ve Irak olarak gerçekleşti. Sektörün ağustos ayında ihracat birim fiyatı yüzde 3,6 artarak 6,35 dolara yükseldi. Yaşanan ekonomik zorluklara karşı sektörün daha fazla destek beklediğini kaydeden ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, “Küresel pazardaki yavaşlama önemli bir etken olsa da sanayicinin finansmana erişimde yaşadığı güçlük, yüksek enflasyon, üretim ve girdi maliyetlerindeki artış, özellikle düşük kur politikası sektörümüzü zorluyor," ifadelerini kullandı.

Sektör 339 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Türkiye’nin armatür, valf, vana, musluk ve sıhhi tesisat ekipmanları sektörü, 2024 yılı ağustos ayı ihracat verilerini açıkladı. Sektör, ağustos ayında miktar bazında yüzde 3,6’lık bir düşüş yaşamış olmasına rağmen değer bazında bir önceki yıla paralel bir seviyede 339 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise sektörün toplam ihracatı 2 milyar 652 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk 8 ayında yüzde 70 kapasite kullanım oranı ile çalışan sektör, ihracat birim fiyatlarında geçen seneye kıyasla yüzde 3,6 artış sağlayarak 6,35 dolar/kg seviyesine yükseldi.

“Yatırımlara ihtiyaç var”

Yapılan açıklamada; 2023 yılında 4 milyar dolarlık ihracat değerine ulaşan sektör, son yıllarda hızla çeşitlenmekte ve büyümektedir. Uluslararası pazarlarda armatür, valf, vana, musluk ve sıhhi tesisat ekipmanları üreticilerinin rekabet gücünü artırmak amacıyla yapılan çalışmaların, sektörü daha da ileriye taşımayı hedeflediği belirtildi. Sektörde ihracatçılar; Asya pazarlarında kalite ve standartlar, Avrupa pazarlarında ise rekabetçi fiyatlar ile öne çıkarken, otomasyon, AR-GE, ÜR-GE, e-ihracat, marka ve belgelendirme gibi alanlarda yatırımlara ihtiyaç duyarken, KDV destekleri ve kamu alımlarındaki yerlileşme eğilimleri ise avantajları arasında yer alıyor. Sektörün ihracat pazarında; yerli ham madde üretimi, satış artışı, finansman ve teknoloji alanlarında desteklerin beklendiği vurgulandı.

İhracatta zirve almanya’nın

Armatür sektörünün ağustos ayında 40,1 milyon dolarla en çok ihracatı Almanya'ya gerçekleştirdiğini kaydeden ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, Rusya'nın 19,9 milyon dolarla ikinci sırada ve Irak'ın 15,5 milyon dolar ihracatla üçüncü sırada yer aldığını duyurdu. Turhan, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre Suudi Arabistan’a gerçekleştirilen ihracatın ise yüzde 126,8 artışla 7,2 milyon dolar olarak ciddi bir artış sağladığını kaydetti.

"Reel sektörün ihtiyaçları göz ardı edilmemeli”

ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, sektörün ihracatını artırmak ve global pazarda daha güçlü bir konuma gelmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ancak ekonomide uygulanan sıkılaştırma politikalarını son aylarda ihracatçı sanayiciler olarak daha fazla hissetmeye başladık." dedi.

Turhan, "TÜİK verilerine de bu daralmanın yansıdığını görüyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde yıllık büyüme yüzde 2,5 seviyesinde olsa da sanayi sektöründe yüzde 1,8 oranında daralma yaşandı. Küresel pazardaki yavaşlama önemli bir etken olsa da sanayicinin finansmana erişimde yaşadığı güçlük, yüksek enflasyon, üretim ve girdi maliyetlerindeki artış ve özellikle düşük kur politikası sektörümüzü zorluyor." ifadelerini kullandı.

Turhan, mevcut ekonomik koşullarda firmaların rekabetçiliğini koruyabilmesi için reel sektörün ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, "İstihdam kayıpları yaşamaya başladık, kapasite kullanım oranları da düşmeye devam ediyor. İhracatçı firmalarımızı kaybetmemek adına, ekonomi politikasında bütüncül bir yaklaşımla uygulanacak önlemler kritik öneme sahip. Firmaların bu zorlu dönemi atlatabilmesi için daha fazla destek gerekiyor." diye ekledi.