M&A pazarı 2023’te tekrar hareketlenecek

Hilal SARI

Sıkılaşma satın alma ve birleşmelerin (M&A) ve ilk halka arzların kökünü kurutuyor. Bloomberg’e konuşan uzmanlara göre şirket satın alma birleşme ve halka arzları Fed’in başı çektiği sıkılaşma döngüsünde faizlerin zirveyi gördükten sonra finansman koşullarının tekrar gevşetilmesi öngörülen 2023’ün ikinci yarısını bekliyor. 2022’de sıkılaşmaya birlikte şirketlerin duyurduğu anlaşmaların toplam değeri 3,5 trilyon dolara geriledi, bu 2021 yılına göre yüzde 30’luk bir düşüş anlamına geliyor ancak bu alanda danışmanlık veren avukat ve finans uzmanlarının öngörüleri bu hacmin 2023’te tekrar 5 trilyon doları görebileceği.

"Savaş işleri değiştirdi"

Bloomberg’e konuşan satın alma ve birleşme danışmanlığı veren Sullivan & Cromwell’s M&A Küresel Direktörü Melissa Sawyer, 2021 yılında 5 trilyon dolarla rekor kıran satın alma ve birleşme hacminin Microsoft’un dev satın almasıyla başlayan 2022 yılında da aynı momentumda devam edileceği havası yarattığını ancak savaşın işleri değiştirdiğini söylüyor. Microsoft 2022 Ocak ayında video oyun şirketi Activision Blizzard Inc.’i 69 milyar dolara aldığını duyurmuş ve bu anlaşma 2019’dan bu yana duyurulan en büyük satın alma olmuştu.

ABD’de M&A pazarı için Freshfields Bruckhaus’ta eşdirektörlük yapan Damien Zoubek da savaşla işlerin hızla değiştiğini, ABD Merkez Bankası’nın uzun bir dönemin en agresif faiz artışlarına başladığını ve pazarın çalkantıya girdiğini aktarıyor: “O kadar çok şey oluyordu ki, enflasyon, merkez bankalarının faiz artışlarıyla karşılık vermesi, jeopolitik sorunlar, tedarik zinciri sorunları ve hisse piyasalarında olağanüstü bir çalkantı yaşanıyordu. Tüm bunlar bir araya gelince haliyle M&A pazarında da büyük bir düşüş yaşanacaktı.”

“Tüm koşullar hazırda bekliyor”

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’ın ABD M&A pazarı eş direktörü Brian Haufrect “Tüm bu olanların hazmedileceği bir kaç çeyreğimiz var. Pazar daha sağlam bir temel bulmaya başladı gibi. Finans piyasaları da biraz daha iyi durumda. M&A’in hareketlenmesi için gerekli tüm içerikler hala mevcut” diyor. Ancak genel görüş pazarın ancak 2023’ün ikinci yarısında Fed’in enflasyonla mücadelede geleceği nihai faiz oranına ulaşmasının ardından hareketlenebileceği. ABD’de Federal Ticaret Komisyon’u Microsoft’un dev Activision Blizzard satın almasını bloke etmeye çalışıyor. Otoritenin davasının ağustostan önce başlaması beklenmiyor. Bu da pazarı hareketlendirecek büyük bir anlaşmanın da yılın ikinci yarısına kalacağına işaret.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP’nin ABD M&A pazarı eş direktörü Jim Langston Bloomberg’in pazarın 2023 görünümüne ilişkin yaptığı analizi kapsamında verdiği demeçte “Gelecek yılın bu yıldan çok daha faal geçeceğini düşünüyoruz. Tüm anlaşmalar sıraya birikmiş durumda” diyor. Langston’a göre henüz Fed’in gelecek yıl ne yapacağı tam öngörülemediğinden pazarın görünümünde de bir belirsizlik olduğunu ancak pazarın hareketlenmeye hazırda beklediğini aktarıyor.

“M&A Fed faizde zirveyi geçmeden hareketlenmez”

Bank of America finansal sponsorluklardan sorumlu küresel eş direktör Saba Nazar en kritik konunun “Fed’in faizinin ne zaman zirve yapacağı” olduğunu söylüyor: “Alıcılar ancak o zaman hisse ve borçlar üzerindeki riskleri daha düzgün fiyatlamaya başlayabilir. Kredi pazarlarına likidite tekrar akmaya başlar.” Nazar’a göre finansman koşulları tam düzelmeden M&A hareketlenmez ve bu da en erken 2023’ün 3. çeyreğinde mümkün.

“Çin’in alım iştahı tekrar yükselebilir”

Bazı uzmanlar 2023 yılında Çin’in yurtdışı satın almalara olan ilgisinin tekrar artacağı bir yıl olabileceği görüşünde. ABD’li fi nans kuruluşu JP Morgan Chase’in EMEA M&A eş direktörü Guillermo Baygual, 2016’da zirvesini gören Çin’in yurtdışı satın almalarının çok altında seyrettiğini, hatta son 10 yıl ortalamasının da altında olduğunu ancak bunun değişebileceğini belirtiyor: “Bu aşağı yönlü trend dibi görmek üzere ve önümüzdeki yıllarda bu yurt dışı alımlarının tekrar yükseldiğini görebiliriz. Çinli şirketlerden yurt dışı M&A yoluyla büyümek istedikleri bir iştah kesinlikle var. Görüşmeler illa da nihai anlaşmalara dönüşmek zorunda değil, ancak ilgi düzeyi oldukça yüksek”.



CICC’nin Çin yurt dışı M&A direktörü Bagrin Angelov, Avrupa bölgesinin Çin’in alımlarında ve büyük şirket alımlarında küresel çapta cazibeli bir bölge olacağı görüşünde. Angelov Euro’daki değer kaybının ve şirketlerin toplam değerlerinin de bu kayıpla düşmesinin gelecek yıl para akışlarında Avrupa’yı cazip bir nokta haline getirebileceğini söylüyor. Euro/dolar paritesi Euro Bölgesi’nde yaşanan enerji krizinin ekonomik görünümü bozmasıyla Ukrayna savaşının patlak verdiği 2022 yılında yılbaşından bu yana yüzde 6’nın üzerinde değer kaybetmiş durumda. Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen şahin mesajlar ve dolardaki zayıf süreç pariteyi 1,06’nın üzerinde tutmaya devam ediyor.

“5 trilyon doları da bulabilir, 3 trilyon dolara da gerileyebilir”

Bank of America Corp’un küresel M&A eş direktörü Kevin Bunner ise “Gelecek yıl, bu yılkini rahat rahat geçecek ve 4 trilyon dolar değere ulaşabilir pazar. Ancak bu rakamın 5 trilyon dolara çıkabileceği veya 3 trilyon dolarda kalabileceği askıya alınan tüm bu faliyetlerin başlaması için gerekli istikrarın ne zaman geleceğine bağlı” diyor.