Macaristan Başbakanı Orban: Rusya, NATO'ya tehdit oluşturacak kadar güçlü değil

Orban, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin son gün oturumlarının öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Gerçek tehdit güvenlik değil, ekonomik tehdittir"

Avrupa için en büyük tehdidin ne olduğuyla ilgili soruya Orban, "Avrupa'nın en büyük tehdidi, rekabet gücünü kaybetmesidir. Gerçek tehdit güvenlik değil, ekonomik tehdittir. Küresel ticarette rekabet gücümüzü kaybediyoruz, asıl sorun bu." yanıtını verdi.

"Küresel güvenliğin bir adamın egosuna bağlı olması sizce endişe verici değil mi?"

Orban, "Küresel güvenliğin bir adamın egosuna, ABD Başkanı Donald Trump’a bağlı olması sizce endişe verici değil mi?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Trump, oldukça sağduyulu bir adam. Bunu yakın zamanda İran ve İsrail arasındaki çatışmayı yönetmesiyle gördünüz. O, sağduyulu bir adam. Bu da savaşların artık daha kısa sürdüğü ve eski savaşların yakıtının tükendiği anlamına geliyor ki bu, onun faaliyetlerinin bir sonucudur."

NATO müttefiklerinin savunma harcamalarında gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'i oranındaki yeni hedefiyle ilgili de konuşan Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) bütçe düzenlemelerine dair tüm hesaplamalarının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

“Mevcut düzenlemeler olduğu sürece, AB’de kimse yüzde 5’i karşılayamaz"

Orban, “Mevcut düzenlemeler olduğu sürece, AB’de kimse yüzde 5’i karşılayamaz, ne söylerlerse söylesinler. Bu nedenle, her şeyi farklı bir yöntemle yeniden hesaplamamız gerek. O durumda yapabiliriz.” değerlendirmesini yaptı.

"Bence Rusya bize gerçek bir tehdit oluşturacak kadar güçlü değil"

Macaristan Başbakanı Orban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bence Rusya bize gerçek bir tehdit oluşturacak kadar güçlü değil. Biz onlardan çok daha güçlüyüz. NATO’nun Ukrayna’da işi yok. Ukrayna NATO üyesi değil, Rusya da öyle. Benim işim de bunun böyle kalmasını sağlamak."