  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Maduro'dan Uribe'nin müdahale çağrısına tepki
Takip Et

Maduro'dan Uribe'nin müdahale çağrısına tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin Venezuela'ya uluslararası askeri müdahale çağrısına "Hiç kimse Uribe'nin istediği askeri müdahaleyi istemiyor, hiç kimse daha fazla şiddet istemiyor" sözleriyle tepki göstrdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Maduro'dan Uribe'nin müdahale çağrısına tepki
Takip Et

Başkent Caracas'ta düzenlenen Uluslararası Anti-Faşist Dünya Festivali'nin kapanışına katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'ye tepki gösterdi.

​​​​​​​Maduro, "Suçlu, katil Uribe, Venezuela için askeri müdahale çağrısında bulunuyor. Korkak adam, seni er meydanına davet ediyorum. Katil, uyuşturucu baronu ve korkaksın sen, başkalarının arkasına sığınıyorsun. Hiç kimse Uribe'nin istediği askeri müdahaleyi istemiyor, hiç kimse daha fazla şiddet istemiyor." ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın küresel bir anti-faşist ittifak çağrısı yaptığını belirten Maduro, "Venezuela, Küba ve Nikaragua ile barış, egemenlik ve halkların kendi kaderini tayin hakkını savunmaya kararlı. Gerekirse silahlanmak zorunda kalırsak, bu hakkımızı koruyacağız." diye konuştu.

Maduro, her zamankinden daha güçlü olduklarını dile getirerek, "Venezuela, Nikaragua ve Küba, Latin Amerika'nın faşizme ve yeniden sömürgeleştirme çabalarına karşı mücadelenin ön saflarında yer alıyor." değerlendirmesi yaptı.

Venezuela'nın her türlü saldırganlığa karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Maduro, buna silahlı mücadelenin de dahil olduğunu kaydetti.

 Uribe'den uluslararası silahlı müdahale çağrısı

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Uribe, dün Maduro'nun görevden alınması için uluslararası bir askeri müdahale çağrısında bulunmuş ve müdahalenin Birleşmiş Milletler (BM) desteğiyle gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemişti.

Uribe, "Bu tiranların devrilmesi ve özgür seçimlerin derhal yapılması için BM destekli uluslararası bir müdahaleye ihtiyaç var. Venezuela ordusuyla işbirliği yapılarak diktatörlük sona erdirilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ise dünkü açıklamasında, Venezuela'daki insan hakları ihlalleri iddialarına dikkati çekmiş ve 28 Temmuz 2024'te yapılan seçimlerin özgür ve adil olmadığını bildirmişti.

 Maduro yeni dönemi için yemin etmişti

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini yüzde 52 oyla 3. kez kazanan Nicolas Maduro, yeni dönemi için yemin etmişti.

Muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez, Maduro'nun halkın iradesine darbe yaptığını ileri sürmüştü.

G7 ülkelerinden dün yapılan ortak açıklamada, Maduro'nun yemin ederek göreve başlamasını "demokratik meşruiyetten yoksun" olması gerekçesiyle kınamıştı.

Her ilde hayata geçecek! Ödemeler nasıl alınacak? İşte 11 soruda depozito iade sistemi...Her ilde hayata geçecek! Ödemeler nasıl alınacak? İşte 11 soruda depozito iade sistemi...Ekonomi

 

Almanya'da 35 yıl sonra bir ilk! Başkentte alarma geçildiAlmanya'da 35 yıl sonra bir ilk! Başkentte alarma geçildiDünya

 

Dünya
Hırvatistan'da ikinci Milanovic dönemi! Seçimi farklı kazandı
Hırvatistan'da ikinci Milanovic dönemi! Seçimi farklı kazandı
Almanya'da 35 yıl sonra bir ilk! Başkentte alarma geçildi
Almanya'da 35 yıl sonra bir ilk! Başkentte alarma geçildi
Rusya, 4 gün çalışma modeline geçmeye hazırlanıyor
Rusya, 4 gün çalışma modeline geçmeye hazırlanıyor
Amerikan mağaza zinciri, 66 mağazasını kapatıyor
Amerikan mağaza zinciri, 66 mağazasını kapatıyor
Gazze'de can kaybı 46 bin 565'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 46 bin 565'e yükseldi
Simpsonlar ABD’deki büyük yangını 20 yıl önceden nasıl bildi?
Simpsonlar ABD’deki büyük yangını 20 yıl önceden nasıl bildi?