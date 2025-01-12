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Almanya'da 35 yıl sonra bir ilk! Başkentte alarma geçildi

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından Berlin'deki hayvanat bahçesi, hayvan parkı ve çocuk çiftlikleri kapatıldı.

Haber Merkezi
AA
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Almanya'da 35 yıl sonra bir ilk! Başkentte alarma geçildi
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Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bir manda sürüsünde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından Berlin'deki hayvanat bahçesi, hayvan parkı ve çocuk çiftlikleri, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı.

Brandenburg Eyaleti Çiftçiler Birliği Başkanı Henrik Wendorff, şap hastalığının ülkede yayılması durumunda çiftçiler için bir felaket olacağını söyledi. Wendorff, “Bir bölgede salgın varsa, hızla ticaretin dışında bırakılır. Bunun birçok mali sonucu olur” dedi.

Berlin eyalet hükümeti, şap hastalığının yayılmasını önlemek için çift tırnaklı hayvanların 17-26 Ocak'ta gerçekleşecek tarım fuarına katılmasını yasakladı.

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