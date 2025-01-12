  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. OECD raporu: Türkiye 41 ülke içinde sonuncu sırada
Takip Et

OECD raporu: Türkiye 41 ülke içinde sonuncu sırada

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) "Hayat nasıl? (How's Life?) 2024" raporuna göre, Türkiye, yaşam memnuniyetinde 41 ülke arasında son sırada yer aldı. Eğitimde sondan 7. sırada, hava kirliliğinde ise OECD ülkeleri arasında sondan 3. sırada bulunan Türkiye, gıda erişimi konusunda da endişe verici bir durumda. 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 20'si son 30 günde haftada en az 1 gün hiç yemek yiyemediğini belirtirken, bu oran OECD ülkelerinde yüzde 8. Cinsiyet eşitsizliğinde de Türkiye, 41 ülke arasında sonuncu sırada yer aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
OECD raporu: Türkiye 41 ülke içinde sonuncu sırada
Takip Et

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporu, Türkiye'de yaşayanların hayatından memnun olmadıklarını ortaya koydu. OECD'ye bağlı ülkelerin 80 parametre üzerinden takip edildiği ve raporlandığı "Hayat nasıl? (How's Life?) 2024" raporuna göre, OECD ülkelerinde hayat memnuniyeti ortalama puanı 6,7 iken Türkiye'de 4,9. Türkiye yaşam memnuniyetinde 41 ülke arasında son sıraya yerleşirken, 'Cinsiyet Eşitsizliği'nde de 41 ülke arasında sonuncu sırada yer aldı.

Gıda erişimi konusunda Türkiye en kötü durumda

15 yaşındaki öğrencilerin gıdaya erişimi açısından en kötü durumdaki ülke de Türkiye oldu. Son 30 günde haftada en az 1 gün hiç yemek yiyemediğini söyleyen öğrencilerin oranı OECD ülkelerinde yüzde 8 iken Türkiye'de yüzde 20'ye ulaşmış durumda.

Söz konusu raporla ilgili detayları İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce açıkladı.

Gökce, rapordan şu verileri paylaştı:

∎ OECD ülkelerinde hayat memnuniyeti ortalama puanı 6,7 iken Türkiye'de 4,9.

∎ Sosyal adaletsizlik sıralamasında sondan ikinci sıradayız. Sosyal adaletsizliğin en yüksek olduğu 2 ülkeden biriyiz.

∎ Cinsiyet Eşitsizliğinde 41 ülke arasında sonuncu sıradayız.

Türkiye eğitimde sondan 7. sırada

∎ Eğitim’de  PISA raporlarına göre Türkiye'deki ortalama bir öğrenci aldığı eğitimle, matematik ve fen bilimlerinde 462 puan alabiliyor. OECD ülkeleri arasında  sondan 7. sıradayız.

∎ 15 yaşındaki öğrencilerin gıdaya erişimi açısından en kötü durumdaki ülke Türkiye. Son 30 günde haftada en az 1 gün hiç yemek yiyemediğini söyleyen öğrencilerin oranı OECD ülkelerinde yüzde 8 iken Türkiye'de yüzde 20'ye ulaşmış durumda.

∎ Açıklanan Rapora göre Hava Kirliliğinde Türkiye ‘’PM2.5’’ seviyeleri metreküp başına 27.1 mikrogram ile  OECD'deki ülkeleri arasında sondan 3. sırada. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen metreküp başına 10 mikrogramlık yıllık kılavuz sınırından kat ve kat yüksek.

∎ Ortalama Yaşam Süresi beklentimiz 78,6 yıl. 41 Ülke arasında 30. Sırada.

∎  "Yaşam Memnuniyeti" açısından  4,9 Puan ile 41 ülke arasında sonuncu sıradayız.

"Ailelerimiz Lüksemburg, İzlanda, Belçika'daki hane halklarından yaklaşık 10 kat daha yoksul"

∎ Hanehalkının banka hesaplarında tutuğu para veya hisse senetleri, asıl ikametgah, diğer gayrimenkuller, araçlar, kıymetli eşyalar ve diğer finansal olmayan varlıklar üzerinden hesaplanan ‘’Hane Halkı Net Serveti’’ açısından 38 ülke arasında sondan 5. Sıradayız. Ailelerimiz Lüksemburg, İzlanda, Belçika'daki hane halklarından yaklaşık 10 kat daha yoksul.

∎ İstihdam oranında 41 ülke arasında sondan 2'inci  sıradayız. Türkiye'de çalışanların %25'i ücretli işte uzun saatler çalışmak zorunda.

"Türkiye bunu hak etmiyor!"

Türkiye bunu hak etmiyor! Ülkemizi çok daha iyi yönetmek, hak ettiği seviyeye taşımak zorundayız.

İPA Başkanı Gökce: İstanbul'da özel hastane sayısı 30 yılda yüzde 300 arttıİPA Başkanı Gökce: İstanbul'da özel hastane sayısı 30 yılda yüzde 300 arttıGündem

 

İPA Başkanı Gökce: Konut arzının artması ne fiyatları düşürür ne de kirayı!İPA Başkanı Gökce: Konut arzının artması ne fiyatları düşürür ne de kirayı!Ekonomi

 

Ekonomi
Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu! İşte zamlı güncel fiyatlar...
Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu
Hazine yarın devlet tahvili ihraç ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın devlet tahvili ihraç ihalesi düzenleyecek
İşkur'a istihdam projeleri için 150 milyar liralık kaynak
BAKAN VEDAT IŞIKHAN DUYURDU
İmamoğlu duyurdu! İBB'nin evlenmek isteyenlere destek paketi iki kat artırıldı
İBB'nin evlilik destek paketi iki kat artırıldı!
'Kayıt dışı' denetimlerinde 7,4 milyar lira ceza kesildi
'Kayıt dışı' denetimlerinde 7,4 milyar lira ceza kesildi
Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatında rekor
Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatında rekor