OECD raporu: Türkiye 41 ülke içinde sonuncu sırada

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporu, Türkiye'de yaşayanların hayatından memnun olmadıklarını ortaya koydu. OECD'ye bağlı ülkelerin 80 parametre üzerinden takip edildiği ve raporlandığı "Hayat nasıl? (How's Life?) 2024" raporuna göre, OECD ülkelerinde hayat memnuniyeti ortalama puanı 6,7 iken Türkiye'de 4,9. Türkiye yaşam memnuniyetinde 41 ülke arasında son sıraya yerleşirken, 'Cinsiyet Eşitsizliği'nde de 41 ülke arasında sonuncu sırada yer aldı.

Gıda erişimi konusunda Türkiye en kötü durumda

15 yaşındaki öğrencilerin gıdaya erişimi açısından en kötü durumdaki ülke de Türkiye oldu. Son 30 günde haftada en az 1 gün hiç yemek yiyemediğini söyleyen öğrencilerin oranı OECD ülkelerinde yüzde 8 iken Türkiye'de yüzde 20'ye ulaşmış durumda.

Söz konusu raporla ilgili detayları İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce açıkladı.

Gökce, rapordan şu verileri paylaştı:

∎ OECD ülkelerinde hayat memnuniyeti ortalama puanı 6,7 iken Türkiye'de 4,9.

∎ Sosyal adaletsizlik sıralamasında sondan ikinci sıradayız. Sosyal adaletsizliğin en yüksek olduğu 2 ülkeden biriyiz.

∎ Cinsiyet Eşitsizliğinde 41 ülke arasında sonuncu sıradayız.

Türkiye eğitimde sondan 7. sırada

∎ Eğitim’de PISA raporlarına göre Türkiye'deki ortalama bir öğrenci aldığı eğitimle, matematik ve fen bilimlerinde 462 puan alabiliyor. OECD ülkeleri arasında sondan 7. sıradayız.

∎ 15 yaşındaki öğrencilerin gıdaya erişimi açısından en kötü durumdaki ülke Türkiye. Son 30 günde haftada en az 1 gün hiç yemek yiyemediğini söyleyen öğrencilerin oranı OECD ülkelerinde yüzde 8 iken Türkiye'de yüzde 20'ye ulaşmış durumda.

∎ Açıklanan Rapora göre Hava Kirliliğinde Türkiye ‘’PM2.5’’ seviyeleri metreküp başına 27.1 mikrogram ile OECD'deki ülkeleri arasında sondan 3. sırada. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen metreküp başına 10 mikrogramlık yıllık kılavuz sınırından kat ve kat yüksek.

∎ Ortalama Yaşam Süresi beklentimiz 78,6 yıl. 41 Ülke arasında 30. Sırada.

∎ "Yaşam Memnuniyeti" açısından 4,9 Puan ile 41 ülke arasında sonuncu sıradayız.

"Ailelerimiz Lüksemburg, İzlanda, Belçika'daki hane halklarından yaklaşık 10 kat daha yoksul"

∎ Hanehalkının banka hesaplarında tutuğu para veya hisse senetleri, asıl ikametgah, diğer gayrimenkuller, araçlar, kıymetli eşyalar ve diğer finansal olmayan varlıklar üzerinden hesaplanan ‘’Hane Halkı Net Serveti’’ açısından 38 ülke arasında sondan 5. Sıradayız. Ailelerimiz Lüksemburg, İzlanda, Belçika'daki hane halklarından yaklaşık 10 kat daha yoksul.

∎ İstihdam oranında 41 ülke arasında sondan 2'inci sıradayız. Türkiye'de çalışanların %25'i ücretli işte uzun saatler çalışmak zorunda.

"Türkiye bunu hak etmiyor!"

Türkiye bunu hak etmiyor! Ülkemizi çok daha iyi yönetmek, hak ettiği seviyeye taşımak zorundayız.