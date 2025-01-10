İPA Başkanı Gökce: İstanbul'da özel hastane sayısı 30 yılda yüzde 300 arttı

Sağlık sektöründe özelleştirme politikalarının etkileri giderek daha belirgin hale geliyor. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sektöründeki ticarileşme ve özelleştirmenin halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

'Özel hastaneler devlet hastanesi sayısının üç katından fazla'

Gökce'nin paylaştığı verilere göre, 1995 yılında yalnızca 141 olan özel hastane sayısı, 2004 yılında 253'e, 2023 yılında ise 565’e yükseldi. 2023 itibarıyla özel hastanelerdeki yatakların toplam yatak sayısı içindeki oranı yüzde 35,8’e ulaştı. Gökce, İstanbul’da özel hastane sayısının, devlet hastanesi sayısının üç katını geçtiğini belirtti.

Özellikle yenidoğan yoğun bakım yataklarının çoğunluğunun özel hastanelerde bulunmasına da dikkat çeken Gökce, 2012-2023 döneminde, özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım yatağı oranı yüzde 52’nin üzerinde seyrettiğini söyledi.

"Sağlık hakkı temel bir insan hakkı"

Bu tablo, sağlık hizmetlerine erişim, eşitlik ve hizmet kalitesi konularında önemli tartışmaları gündeme getirirken Gökce, "Sağlık hakkının temel bir insan hakkı olduğu gerçeğiyle, sağlık hizmetlerinin planlanması, sunumu ve erişilebilirliğinin eşitlik temelinde yeniden değerlendirilmesi büyük bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.